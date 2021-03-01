СБУ разоблачила банду, которая "выбивала" деньги с предпринимателей и принимала участие в решении "конфликтов" между уголовниками. ФОТОрепортаж

Во время спецоперации в Киеве и Ривненской области Служба безопасности Украины нейтрализовала организованную группировку, которая терроризировала жителей регионов и требовала деньги с предпринимателей. Задокументирован факт "выбивания" 30 тыс. долларов под угрозой убийства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Во время 17 обысков по местам жительства и в автомобилях злоумышленников, обнаружено огнестрельное оружие, радиостанции, балаклавы и деньги, полученные преступным путем.

Правоохранители, с привлечением сотрудников ЦСО "А" СБУ задержали в Киеве и городе Вараш Ривненской области двух организаторов и трех активных участников группировки.

В ходе обысков, среди прочего, правоохранители обнаружили банковские карты и черновые записи с доказательствами противоправной деятельности и более 16 кг незаконно добытого янтаря-сырца.

По данным следствия, в состав банды входило пять человек, которые ранее были неоднократно осуждены к заключению за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Установлено, что злоумышленники через создание искусственных конфликтных ситуаций требовали деньги с граждан, в том числе и у предпринимателей. В случае отказа бандиты угрожали физической расправой.

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"Собранные" деньги, организаторы группировки направляли на содержание представителей криминальных кругов, отбывавших наказание в исправительных учреждениях Ривненщины. Кроме этого злоумышленники переправляли осужденным наркотики и средства связи для координации преступной деятельности на "воле".

Также установлено, что два лидера банды принимали активное участие в решении "конфликтов" между уголовниками.

В рамках уголовного производства по ч. 2, ч. 3 ст. 189 (вымогательство), ч. 1 ст. 255-1 (установка и распространение преступного влияния), ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины задержанным сообщено о подозрении. Лидерам группировки избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Сейчас проверяется информация о причастности задержанных к совершению других тяжких и особо тяжких преступлений.

Спецоперация проводилась совместно с Управлением стратегических расследований Национальной полиции под процессуальным руководством Ривненской областной прокуратуры.



Фото: сайт СБУ