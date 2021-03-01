В Киеве иностранка с сожителем торговала поддельными справками об отсутствии COVID-19, - Нацполиция. ФОТО

Злоумышленники подыскивали клиентов через объявления на одном из интернет-сайтов. За 550 гривен заказчик получал справку об отсутствии заболевания с поддельной печатью одного из столичных медицинских центров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киева.

В полицию обратилось руководство одного из столичных медицинских центров с сообщением о том, что неизвестные, используя имя их фирмы, предоставляет поддельные медицинские справки. Следователи по данному факту открыли уголовное производство и для проведения соответствующих следственных действий привлекли работников Департамента киберполиции.

Во время проверки полицейские установили, что нарушители при помощи мессенджеров и на личных страницах в социальных сетях рекламировали услуги по предоставлению справок об отсутствии у человека коронавирусной болезни. При этом заказчики не проходили какие-либо лабораторные исследования, а документ получали по почте после оплаты 550 гривен на "подставную" банковскую карточку.

Следователи установили, что нелегальный бизнес организовала 55-летняя гражданка другого государства и ее сожитель - 48-летний киевлянин. По месту жительства фигурантов правоохранители провели санкционированный обыск, во время которого изъяли поддельные бланки и печати с реквизитами известной столичной фирмы, мобильные телефоны, на которые нарушители получали заказы, а также компьютерную технику.

Сведения о событиях внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт или использование) Уголовного кодекса Украины. В рамках досудебного расследования назначены экспертизы, а также решается вопрос об объявлении фигурантам о подозрении. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

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