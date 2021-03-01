Новости Фото • Агрессия России против Украины, Оккупированные территории - Крым и Донбасс

22,5 тонны гуманитарной помощи ООН доставлены на оккупированную Луганщину. ФОТО

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11 грузовиков привезли на оккупированные территории гигиенические наборы для больниц и школ, а также стройматериалы. Оккупанты 3 дня не пропускали этот транспорт на подконтрольную им территорию.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции, информирует Цензор.НЕТ.

Груз был доставлен через КПВВ Счастье. Получить его должны следующие населенные пункты: Голубовка, Чернухино, Зоринск, Софиевка, Оленевка, Степное, Славяносербск, Луганск, Лутугино, Городище, Роскошное, Сорокино, Перевальск, Ровеньки, Лотиково, Николаевка, Антрацит, Хрустальный, Сорокино, Довжанск, Комиссаровка, Кадиевка, Брянка, Новосветловка, Лиман, Калиново, Фащевка, Вергулевка, Алмазное.

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"Благодаря нашим друзьям и партнерам из ООН сегодня был доставлен первый гуманитарный груз в этом году для людей на временно оккупированных территориях Луганщины. Груз доставлен через новый КПВВ в Счастье, который был построен во исполнение договоренностей лидеров Нормандской четверки в декабре 2019 года. Это первое пересечение через новый КПВВ, и мы надеемся, что оккупационные администрации также разблокируют возможность пересечения линии соприкосновения и для граждан", - отметил замминистра по вопросам реинтеграции Игорь Яременко.

В Госпогранслужбе отметили, что оккупанты 3 дня не пропускали гуманитарный груз. Гуманитарная помощь прибыла на КПВВ Счастье еще в пятницу, 26 февраля. Но попасть на неподконтрольную Украине территорию смогла только сейчас.

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22,5 тонны гуманитарной помощи ООН доставлены на оккупированную Луганщину 01
22,5 тонны гуманитарной помощи ООН доставлены на оккупированную Луганщину 02
22,5 тонны гуманитарной помощи ООН доставлены на оккупированную Луганщину 03

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  • Maxim Ak-Murza
    Они, шо, действительно не понимают, шо кормят террористов?
  • vitaliymkua
    Нахіба...?
  • Игнатьев Фион
    Зпалити нафіг. Вбивці українців не варті жодної допомоги.
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