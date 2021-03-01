Предприниматели митинговали в Ивано-Франковске, требуя отменить карантин. ФОТО

Работники магазинов и рынков устроили акцию протеста у горсовета, требуя разрешить им работать. Они перекрывали дорогу и угрожали прекратить платить налоги.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на местное издание "Курс".

"Мы пришли, потому что нас закрыли на локдаун. Мы в декабре заплатили налоги, нас закрыли на карантин выходного дня. Восемь дней рабочих мы потеряли - нам никто не минусовал налоги. В январе нас снова закрыли - с 6 по 25 января нам опять никто не минусовал налоги! За март мы снова должны платить? Чем мы должны платить? Они нам ничего не дают. Но пусть не запрещают работать, потому что нам надо кормить свои семьи, платить за те же коммунальные услуги", - рассказала участница акции.

Протестующие хотели зайти в городской совет, но их не пустили. Вход перекрыли работники муниципальной стражи, на месте работает полиция диалога. Часть участников акции протеста перекрыли улицу Грушевского.

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К протестующим вышел заместитель городского головы Руслан Гайда. Он пообещал ходатайствовать перед мэром о созыве внеочередной сессии горсовета по возмещению предпринимателям налогов. Ведь налоги не начисляются только предпринимателям первой группы.

"Органы местного самоуправления не принимали никаких решений ни о красной зоне, ни о закрытии магазинов. Это принято постановлением правительства и областной комиссией ТЭБ и ЧС", - подчеркнул Гайда.

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Также он обещал инициировать на сессии обращение к центральной власти об отмене "красной зоны" в Ивано-Франковске.