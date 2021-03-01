У группировки контрабандистов антиквариата изъяты культурные ценности на 1 млн долл., - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила организованную группировку контрабандистов культурных ценностей в ЕС.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Во время обысков у злоумышленников изъята подготовленная к нелегальной переправке коллекция предметов старины на сумму почти миллион долларов.

Среди обнаруженного:

21 единица холодного оружия разных периодов, в том числе античного,

доспехи, золотые и серебряные монеты времен Киевской Руси, а также 1800-1900-х годов,

многочисленные старинные предметы быта.

По предварительным данным следствия, участники группировки организовали канал незаконного перемещения культурных ценностей за границу для продажи. Контрабандный товар дельцы переправляли своим иностранным заказчикам через сервисы международной почтовой связи. Для сокрытия противоправной деятельности они указывали в декларациях недостоверную информацию об отправке.

В рамках контроля за совершением преступления, сотрудники СБУ задокументировали несколько фактов незаконных действий злоумышленников. Изъятые предметы направлены на экспертизу.

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Решается вопрос о сообщение организаторам группировки о подозрении по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины. После завершения досудебного расследования будет рассматриваться вопрос о передаче изъятых культурных ценностей в музейный фонд Украины.