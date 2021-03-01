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У группировки контрабандистов антиквариата изъяты культурные ценности на 1 млн долл., - СБУ. ФОТОрепортаж

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Служба безопасности Украины разоблачила организованную группировку контрабандистов культурных ценностей в ЕС.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

У группировки контрабандистов антиквариата изъяты культурные ценности на 1 млн долл., - СБУ 01

Во время обысков у злоумышленников изъята подготовленная к нелегальной переправке коллекция предметов старины на сумму почти миллион долларов.

Среди обнаруженного:

  • 21 единица холодного оружия разных периодов, в том числе античного,
  • доспехи, золотые и серебряные монеты времен Киевской Руси, а также 1800-1900-х годов,
  • многочисленные старинные предметы быта.

По предварительным данным следствия, участники группировки организовали канал незаконного перемещения культурных ценностей за границу для продажи. Контрабандный товар дельцы переправляли своим иностранным заказчикам через сервисы международной почтовой связи. Для сокрытия противоправной деятельности они указывали в декларациях недостоверную информацию об отправке.

У группировки контрабандистов антиквариата изъяты культурные ценности на 1 млн долл., - СБУ 05

В рамках контроля за совершением преступления, сотрудники СБУ задокументировали несколько фактов незаконных действий злоумышленников. Изъятые предметы направлены на экспертизу.

У группировки контрабандистов антиквариата изъяты культурные ценности на 1 млн долл., - СБУ 06

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Решается вопрос о сообщение организаторам группировки о подозрении по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины. После завершения досудебного расследования будет рассматриваться вопрос о передаче изъятых культурных ценностей в музейный фонд Украины.

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Топ комментарии

  • Валерій Васильович 5c92de37
    Хорошая коллекция
  • olele
    мародерство, зведене у принцип "кожен під себе греби - одна курка від себе"








    Дмитрий@dmitriypaut 10 ч

    Во время урока вождения катались около стадиона (Кривой Рог).
    Стадион почти снесен, фасад, показаный Чму в прошлом году, разрушен.
    На стадион выделены 750 млн грн.
    Курирует Йузик.
    А как вы можете заработать деньги? Учитесь блдь!
    Но барыга Порошенко
  • Эдуард Силенко
    Скоро ці атефакти будуть на Віоліті. Хлопці, що "конфіскували" виставляти будуть. Ось так копати потрібно....
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