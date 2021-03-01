На Днепропетровщине полиция задержала на взятке 4 чиновников: двух председателей теробщин, председателя и главного архитектора РГА. ФОТО

В Днепропетровской области правоохранители задержала на взятке 4 чиновников: двух председателей объединенных территориальных общин, председателя РГА и главного архитектора. Общая сумма взяток, которую требовали злоумышленники, составляет почти 300 тыс. грн.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Одного из голов объединенной территориальной общины задержали во время получения им 20 тыс. гривен, которые перечислили на банковскую карточку. Общая сумма, которую требовал фигурант за предоставление разрешения на полеты воздушных шаров на территории общины - 2500 долларов.

Председатель другой ОТО Днепропетровщины за 50 тыс. гривен обещал предпринимателю положительное решение о предоставлении в аренду земли под размещение на территории сельсовета внешних рекламных носителей. Успел получить только первый "транш". После перечисления на его карту 3 000 гривен мужчину задержали.

Третий фигурант - главный архитектор одной из райгосадминистраций в области. Он требовал 40 000 гривен взятки за решение вопроса с разрешениями на размещение рекламных конструкций на территории одной из ОТГ. Задержали злоумышленника после получения им на карточный счет 16 000 гривен.

Последний из злоумышленников - председатель той же РГА. Чиновница требовала 5 тыс. долларов взятки. За эту ​​сумму она обещала помочь с изменением целевого назначения 2 га земельного участка с "ведение личного крестьянского хозяйства" на "индивидуальное садоводство". Задержали злоумышленница после того, как она получила 5000 гривен на топливную карточку одной из сетевых АЗС.

Сейчас всем четырем злоумышленникам следователи сообщили о подозрениях по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.