Заслуженную артистку РФ Хайруллину не пустили в Украину. ВИДЕО+ФОТО

Еще одна российская актриса театра и кино получила запрет на въезд в Украину за незаконное посещение временно оккупированного РФ Крыма.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужба Украины.

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"Нарушительницу остановили в аэропорту "Борисполь". В ходе контроля пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" выяснили, что женщина, гражданка России, находилась в Крыму в нарушение установленного порядка въезда-выезда.

Иностранка прилетела в нашу страну рейсом из Минска. При оформлении было установлено, что она является актрисой театра и кино, заслуженной артисткой России. Также россиянка объяснила, что на украинском полуостров ездила якобы с частным визитом весной 2020 года и попала туда авиарейсом. В то же время зафиксированы и другие ее визиты на оккупированную Россией территорию Украины", - сказано в сообщении.

Как отметили в Госпогранслужбе, по словам российской актрисы в Украине она планировала принять участие в киносъемках.

За нарушение украинского законодательства гражданке России пограничники запретили въезд в Украину сроком на 3 года, а также привлекли к ответственности по ст. 204-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.

Сейчас она возвращена за пределы Украины обратным рейсом в Беларусь.

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В Госпогранслужбе не называют имя нарушительницы, но скорее всего речь идет об актрисе театра и кино Розе Хайруллиной. На предоставленной ведомством записи узнаваем ее голос, также ГПСУ разместила фото документов актрисы.



Фото: Госпогранслужба

Хайруллина снялась в таких сериалах как "Ольга", "Содержанки", "Зулейха открывает глаза" и "Псих". Также она сыграла в фильме "Кислота" и картине "Каникулы президента", съемки которой проходили в Крыму.