"Антиманьячные" кнопки начали устанавливать в парках и скверах Киева. ФОТО

В парках и скверах столицы устаналивают "антиманьячные" кнопки. При нажатии на кнопку будет включаться громкая сирена и мигалка, которые могут отпугнуть насильника.