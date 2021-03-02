Новости Фото

"Антиманьячные" кнопки начали устанавливать в парках и скверах Киева. ФОТО

11 23142
В парках и скверах столицы устаналивают "антиманьячные" кнопки. При нажатии на кнопку будет включаться громкая сирена и мигалка, которые могут отпугнуть насильника.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает "dtp.kiev.ua".

"Когда нажимаешь на кнопку - включается громкая сирена и начинается световая подача сигнала. Хороший знак. Когда будет попытка изнасилования - нужно лишь добежать до кнопки", - говорится в сообщении.

Также читайте: В Киеве спасатели сняли с дрейфующей по Днепру льдины 2 мужчин. ВИДЕО

Антиманьячные кнопки начали устанавливать в парках и скверах Киева 01

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Fly Flyiovich
    Для Вас может быть и бред. А для того кто их закупил в 2-3 раза дороже чем они стоят на самом деле через свою фирму-прокладку, совсем не бред... В этой стране чинуши, если не увидят свой профит, палец об палец не ударят. И любой бред выставят как заботу о народе...
  • Mike Hrabovsky
    Розкурочать за дні.
  • Николай Морозов 5bd628b6
    Лучшая антиманьячная кнопка это спусковой крючок вашего пистолета.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости