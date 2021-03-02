На Донбассе из-за неосторожного обращения с оружием погиб 19-летний воин 72-й ОМБр Андрей Мирча. ФОТО

На Донбассе в зоне операции Объединенных сил погиб военнослужащий из Полтавской области. Официальная причина смерти - неосторожное обращение с оружием.

Об этом сообщил заместитель военного комиссариата Полтавской области Эдуард Бородай, передает местное издание "Коло", передает Цензор.НЕТ.

Инцидент произошел 28 февраля в Донецкой области.

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"Официальная причина смерти - неосторожное обращение с оружием", - заявил Бородай.

Погибшим оказался 19-летний военный 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных запорожцев Андрей Мирча. Он был родом из села Степановка Семеновского района Полтавской области. Похороны бойца состоятся 3 или 4 марта.

Родителям сообщили о смерти сына 1 марта. 18 марта воину исполнилось бы 20 лет. Андрей был старшим в многодетной семье (5 детей).