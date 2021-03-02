Новости Фото • Фотошопы политиков

Суд в смартфоне, взятки в биткоинах. Судебная диджитализация в ФОТОжабах

19 30631
Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Суд в смартфоне, взятки в биткоинах. Судебная диджитализация в ФОТОжабах 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": У нас будут суды в смартфоне, - Зеленский. ВИДЕО

Суд в смартфоне, взятки в биткоинах. Судебная диджитализация в ФОТОжабах 02

Суд в смартфоне, взятки в биткоинах. Судебная диджитализация в ФОТОжабах 03

Суд в смартфоне, взятки в биткоинах. Судебная диджитализация в ФОТОжабах 04

Суд в смартфоне, взятки в биткоинах. Судебная диджитализация в ФОТОжабах 05

Суд в смартфоне, взятки в биткоинах. Судебная диджитализация в ФОТОжабах 06

Суд в смартфоне, взятки в биткоинах. Судебная диджитализация в ФОТОжабах 07

Суд в смартфоне, взятки в биткоинах. Судебная диджитализация в ФОТОжабах 08

Суд в смартфоне, взятки в биткоинах. Судебная диджитализация в ФОТОжабах 09

Суд в смартфоне, взятки в биткоинах. Судебная диджитализация в ФОТОжабах 10

Суд в смартфоне, взятки в биткоинах. Судебная диджитализация в ФОТОжабах 11

Больше фотошопов смотрите здесь

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Топ Ган
    Суд у смартфоні, хабарі в біткоїнах. Судова діджиталізація у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 6737 Суд у смартфоні, хабарі в біткоїнах. Судова діджиталізація у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 9888
  • Nickol Nickols
    Суд у смартфоні, хабарі в біткоїнах. Судова діджиталізація у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 6102Телефонное право никуда не исчезало , в годы ссср у кабинетах чиновников была всегда установлена малая "Спецсвязь" ,Харьковский и Одесский юридический университеты подготовили и готовят армию коррупционеров "РЕШАЛ" которые выполняют заказы как от власти так и от криминала, и для отмазки за деньги помогают гражданам Украины...Тут даже и не до смеха.
  • Voc Vox
    цырк цырк цырк
    а чего ожидать когда выбрали клоуна?
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости