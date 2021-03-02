Суд в смартфоне, взятки в биткоинах. Судебная диджитализация в ФОТОжабах
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Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"
Читайте на "Цензор.НЕТ": У нас будут суды в смартфоне, - Зеленский. ВИДЕО
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Читайте на "Цензор.НЕТ": У нас будут суды в смартфоне, - Зеленский. ВИДЕО
Больше фотошопов смотрите здесь
Телефонное право никуда не исчезало , в годы ссср у кабинетах чиновников была всегда установлена малая "Спецсвязь" ,Харьковский и Одесский юридический университеты подготовили и готовят армию коррупционеров "РЕШАЛ" которые выполняют заказы как от власти так и от криминала, и для отмазки за деньги помогают гражданам Украины...Тут даже и не до смеха.
цырк цырк цырк
а чего ожидать когда выбрали клоуна?