Новости Фото • Агрессия России против Украины, Санкции против России

Санкции ЕС против РФ останутся в силе, пока не будут реализованы Минские соглашения, - президент Евросовета Мишель. ФОТО

1 70513
Санкции ЕС против РФ останутся в силе до тех пора, пока не будут реализованы Минские соглашения, заявил президент Европейского совета Шарль Мишель во время визита в Украину.

"Во время моего первого визита на восток Украины с президентом Украины Зеленским я выразил безоговорочную поддержку ЕС суверенитета и территориальной целостности страны. Позорная реальность такова, что люди продолжают умирать здесь и сталкиваются с ужасными последствиями конфликта. Единственный путь вперед - это полное выполнение Минских соглашений. Санкции ЕС против России останутся в силе до тех пор, пока их реализация не станет реальностью",- написал Мишель в Twitter во вторник, передает Цензор.НЕТ.

Он также отметил, что вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским на линии соприкосновения в Луганской области они призвали к полному открытию всех пунктов въезда/выезда.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Борьба с коррупцией и судебная реформа в Украине - условия программы макрофинансовой помощи и визовой либерализации, - президент Евросовета Мишель

"Это жизненно важно для поддержания связей между людьми и предоставления услуг через линию соприкосновения", - пояснил Мишель.

Президент Евросовета добавил, что впечатлен важной работой СММ ОБСЕ, поблагодарив партнеров ЕС, вместе с которыми ЕС поддерживает население, пострадавшее от конфликта.

"ЕС работает над новыми пропускными пунктами и разминированием, а также усиливает помощь СММ ОБСЕ, чтобы она полностью выполняла свой мандат", - подчеркнул он.

Санкции ЕС против РФ останутся в силе, пока не будут реализованы Минские соглашения, - президент Евросовета Мишель 01
Санкции ЕС против РФ останутся в силе, пока не будут реализованы Минские соглашения, - президент Евросовета Мишель 02
Санкции ЕС против РФ останутся в силе, пока не будут реализованы Минские соглашения, - президент Евросовета Мишель 03

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • 133133
    Санкции ЕС против РФ останутся в силе, пока не будут реализованы Минские соглашения, - президент Евросовета Мишель - Цензор.НЕТ 5916
    Michelle, ma belle
    These are words that go together well
    My Michelle

    Michelle, ma belle
    Sont des mots qui vont très bien ensemble
    Très bien ensemble
  • Valery Greff
    Санкции ЕС против РФ останутся в силе, пока не будут реализованы Минские соглашения, - президент Евросовета Мишель - Цензор.НЕТ 506
  • Гельдрих
    Санкции ЕС против РФ останутся в силе, пока не будут реализованы Минские соглашения, - президент Евросовета Мишель - Цензор.НЕТ 1223
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости