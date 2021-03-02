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"Немного ада": Малюська показал камеру киевского СИЗО до и после ремонта. ФОТОрепортаж

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Министр юстиции Денис Малюська показал отремонтированную камеру киевского СИЗО, на которую потратили 101 тыс. грн. Ремонт проводился за счет средств, полученных за платные камеры в этом же СИЗО.

Об этом Малюська сообщил на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Немного ада вам в ленту. Камера Государственного учреждения "Киевский следственный изолятор" на 20 человек до и после ремонта. Ремонт проводился за счет средств, полученных за платные камеры в этом же следственном изоляторе. Средства налогоплательщиков не тратились,
стоимость - 101 205 грн", - говорится в сообщении.

Также глава Минюста напомнил, что "каждый может купить себе тюрьму под Киевом, лот можно найти на Prozorro: продажи".

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Немного ада: Малюська показал камеру киевского СИЗО до и после ремонта 01
Немного ада: Малюська показал камеру киевского СИЗО до и после ремонта 02
Немного ада: Малюська показал камеру киевского СИЗО до и после ремонта 03
Немного ада: Малюська показал камеру киевского СИЗО до и после ремонта 04
Немного ада: Малюська показал камеру киевского СИЗО до и после ремонта 05
Немного ада: Малюська показал камеру киевского СИЗО до и после ремонта 06
Немного ада: Малюська показал камеру киевского СИЗО до и после ремонта 07

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  • Valeriy Wrx
    Срал в тапки...)
  • Evgeniy Tube
    Котейку за что посадили?
  • Maxim Ak-Murza
    "Трохи пекла": Малюська показав камеру київського СІЗО до і після ремонту - Цензор.НЕТ 537
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