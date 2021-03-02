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"Слуга народа" Дмитриева пришла в Раду с сумкой за 65 тысяч гривен, - соцсети. ФОТО

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Народного депутата СН Оксану Дмитриеву сфотографировали в парламенте с брендовой сумкой Saint Laurent стоимостью $2350.

Сумочка попала в объектив фотографа Александра Гончарова, он опубликовал фото в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Слуга народа", красавица, Оксана Дмитриева. Сумка: похожа на SAINT LAURENT. Цена: $2350 = 65.8 тыс. грн", - написал Гончаров.

На сайте бренда указано, что сумка выполнена из бараньей кожи и оснащена металлическим ремешком, который для удобства владелицы переходит в кожаный.

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Слуга народа Дмитриева пришла в Раду с сумкой за 65 тысяч гривен, - соцсети 01
Слуга народа Дмитриева пришла в Раду с сумкой за 65 тысяч гривен, - соцсети 02
Слуга народа Дмитриева пришла в Раду с сумкой за 65 тысяч гривен, - соцсети 03

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Топ комментарии

  • Sophia-Maria Duglass
    Народ прибарахлиться в Раде за счёт голосования законов для олигархов 😀😀😀
  • vadym sestritsyn
    Гуляй босота))))
  • Andriy Kalnyshevsky
    еще посмотрите на сумку жены Степанова после "вакцинации")
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