Украину в 2020-м посетили в четыре раза меньше иностранцев, чем годом ранее, - Гостуризм. ИНФОГРАФИКА

В прошлом году Украину посетили более 3,3 миллиона человек, а в 2019-м - более 13,7 миллиона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственного агентства развития туризма Украины (ГАРТ).

"Количество иностранцев, которые въехали на территорию страны, в прошлом году составило 3 382 097 человек. Если сравнивать с 2019 годом, когда страну посетили 13 709 562 человека, произошел спад в четыре раза", - говорится в сообщении.

По данным ГАРТ, больше иностранных посетителей прибыли из Молдовы - свыше 930 тысяч человек, этот показатель в четыре раза меньше, чем годом ранее; Беларуси - около 464 тысяч, что в пять раз меньше, чем в 2019 году; России - более 390 тысяч, их количество упало в 5,4 раза; Румынии - 229 тысяч, что в три раза меньше чем годом ранее; Турции - 149 тысяч, количество посетителей уменьшилось в два раза.

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В частности, в 2020 году через пропуски на участках государственной границы в Украину сухопутным путем прибыли свыше 2,5 миллиона человек, морским - по меньшей мере 122 тысячи человек, воздушным - около 703 тысяч.

Кроме этого, объем всех перевозок в аэропортах Украины в 2020 году составил 8,66 миллиона пассажиров, что в 2,8 раза меньше, чем годом ранее.

"В связи с карантинными ограничениями и закрытыми границами существенно снизились международные перелеты", - подчеркнули в агентстве.

Так, в прошлом году международными перелетами воспользовались только 7,6 миллиона человек, из них 39% путешествовали чартерными самолетами. Объем перевозок регулярными рейсами в 2020 году сократился в 3,5 раза. В то же время чартерные перевозки - менее чем в два раза.

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По данным АО "Укрзализныця", на которые ссылается Гостуризм, железнодорожным транспортом в целом воспользовались 16,7 миллиона человек, что почти в три раза меньше, чем в 2019 году.

Отметим, что из-за пандемии COVID-19 в начале 2020 года в мире были введены жесткие карантинные ограничения.









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