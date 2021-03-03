Иностранец предлагал взятку сотруднику СБУ во Львове за непрепятствование в оформлении документов на ПМЖ. ФОТО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По данным предварительного следствия, предложил правоохранителю деньги представитель одного из нацменьшинств региона,который занимается нелегальным игорным бизнесом. Он пытался склонить спецслужащего к получения неправомерной выгоды за непрепятствование в оформлении разрешительных документов на постоянное проживание в Украине. Сотрудник СБУ в установленном порядке уведомил руководство о противоправном предложении.
Правоохранители задокументировали факт передачи неправомерной выгоды и задержали злоумышленника.
Сейчас задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.