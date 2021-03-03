В Северодонецке на бойца батальона "Луганск-1" во время патрулирования напали с ножом, - Нацполиция. ФОТО

Сегодня, 3 марта, во время патрулирования Северодонецка на бойца батальона "Луганск-1" было совершено нападение.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Около 15.15 патрульный наряд бойцов батальона "Луганск-1" остановили мужчину и женщину, которые вели себя подозрительно. По просьбе полицейских остановиться и предоставить документы, удостоверяющие личность, 29-летний мужчина достал нож и нанес им несколько ударов полицейскому в область грудной клетки.





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Благодаря бронежилету тяжелых травм удалось избежать. Во время разоружения и задержания нападающий продолжал пытаться наносить удары ножом полицейскому.

Раненый сотрудник полиции сейчас находится в больнице, где ему оказывается медицинская помощь.

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