В Северодонецке на бойца батальона "Луганск-1" во время патрулирования напали с ножом, - Нацполиция. ФОТО
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Сегодня, 3 марта, во время патрулирования Северодонецка на бойца батальона "Луганск-1" было совершено нападение.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Около 15.15 патрульный наряд бойцов батальона "Луганск-1" остановили мужчину и женщину, которые вели себя подозрительно. По просьбе полицейских остановиться и предоставить документы, удостоверяющие личность, 29-летний мужчина достал нож и нанес им несколько ударов полицейскому в область грудной клетки.
Благодаря бронежилету тяжелых травм удалось избежать. Во время разоружения и задержания нападающий продолжал пытаться наносить удары ножом полицейскому.
Раненый сотрудник полиции сейчас находится в больнице, где ему оказывается медицинская помощь.