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В Северодонецке на бойца батальона "Луганск-1" во время патрулирования напали с ножом, - Нацполиция. ФОТО

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Сегодня, 3 марта, во время патрулирования Северодонецка на бойца батальона "Луганск-1" было совершено нападение.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В Северодонецке на бойца батальона Луганск-1 во время патрулирования напали с ножом, - Нацполиция 01

Около 15.15 патрульный наряд бойцов батальона "Луганск-1" остановили мужчину и женщину, которые вели себя подозрительно. По просьбе полицейских остановиться и предоставить документы, удостоверяющие личность, 29-летний мужчина достал нож и нанес им несколько ударов полицейскому в область грудной клетки.

В Северодонецке на бойца батальона Луганск-1 во время патрулирования напали с ножом, - Нацполиция 02
В Северодонецке на бойца батальона Луганск-1 во время патрулирования напали с ножом, - Нацполиция 03

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Благодаря бронежилету тяжелых травм удалось избежать. Во время разоружения и задержания нападающий продолжал пытаться наносить удары ножом полицейскому. 

В Северодонецке на бойца батальона Луганск-1 во время патрулирования напали с ножом, - Нацполиция 04

Раненый сотрудник полиции сейчас находится в больнице, где ему оказывается медицинская помощь.

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Топ комментарии

  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Треба було на місці пристрелити ,як собаку скажену !!)))
  • Valery Greff
    А шо за гуманизм? Вполне можно было валить оленя.
  • Maxim Ak-Murza
    С кинжалом - кавказец, с шаблею - козак, с томагавком - коренной американец. Ну, а с кухонным ножиком - синяк.
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