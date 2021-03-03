Розыгрыш не удался: видеоблогер ударил полицейского по лицу тарелкой со сливками и может сесть на 5 лет. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Молодой человек ведет YouTube-канал, который называет "юмористическим". Он пытался убежать от испачканного сливками полицейского, но не смог.

Об инциденте сообщает отдел коммуникации полиции Киева, информирует Цензор.НЕТ.

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Парень подошел к припаркованному на Майдане полицейскому автомобилю и сообщил стражам порядка, что скоро на Крещатике произойдет ДТП.

"Мы спрашиваем: как это, сейчас произойдет? И в этот момент он из-за спины наносит удар тарелкой с какой-то белой жидкостью - сливками, или я точно не знаю - в лицо. Я протираю глаза, открываю дверь. Он уже бежал. Начал его догонять", - рассказал полицейский.

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Молодого человека доставили в участок. Он говорит, что никого не хотел обидеть.

"Я снимал со своими друзьями пранк на ютуб-канал, чтобы заработать деньги и просмотры. Ну, деньги. Я взял тарелку - тарелку праздничную. Насыпал туда взбитых сливок, и, как на дне рождения, подошел к сотруднику, поздравил с праздником и тарелкой дал ему по лицу. ...Это был розыгрыш. Юмористический у меня канал, никаких злых или там травматического намерений я не имел", - рассказал юноша.

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Парню сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.





