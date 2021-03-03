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Выявлены коррупционные схемы в лесхозах на десятки миллионов гривен, - СБУ. ФОТО

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Служба безопасности Украины раскрыла деятельность межрегиональной преступной группировки, которая создала схему хищения финансовых ресурсов государства в лесной отрасли. За прошлый год только некоторым из выявленных фиктивных фирм были перечислены десятки миллионов гривен без фактического предоставления услуг.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Выявлены коррупционные схемы в лесхозах на десятки миллионов гривен, - СБУ 01

В рамках масштабной спецоперации правоохранители провели более 30 обысков в офисах и по местам проживания участников преступной группы на территории Харьковской, Луганской, Киевской и Днепропетровской областей.

Оперативники спецслужбы установили, что организовали схему должностные лица гослесхозов Харьковской и Луганской областей. Они выводили государственные средства путем проведения запрещенных финансово-хозяйственных операций с компаниями, имеющими признаки фиктивности и рискованности. Затем государственные деньги конвертировали в наличность и присваивали через фиктивные субъекты хозяйствования, которые вносили недостоверные сведения в Единый реестр налоговых накладных.

Выявлены коррупционные схемы в лесхозах на десятки миллионов гривен, - СБУ 02

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Выявлены коррупционные схемы в лесхозах на десятки миллионов гривен, - СБУ 03

Задокументировано, что кроме государственных лесхозов услугами "конвертационной" сети пользовались и другие государственные и коммунальные предприятия Харьковщины.

Выявлены коррупционные схемы в лесхозах на десятки миллионов гривен, - СБУ 04

Следователями СБУ решается вопрос о сообщение фигурантам уголовного производства о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205-1 (подделка документов, представляемых для государственной регистрации юридического лица) и ч. 2 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса Украины.

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Продолжаются следственно-оперативные действия для установления и привлечения к ответственности правоохранителей и должностных лиц контролирующих органов и государственных структур, которые "крышевали" противоправную деятельность.

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Топ комментарии

  • Александр Владимирович eb432179
    Новость открыли ! Так работает даже самое маленькое государственное предприятие!
  • tim link
    а-ха-ха!!!..там десятки млрд. долларов у этих ху.в лесничих на карманах....поставьте задачу по всей Украине аудит срубов провести деловых деревьев дуба, бука, сосны, ясеня, береста, и др.твердых пород, людей опросите, на лесничих этих десятилетиями вкалывающих за копейки ..и вы охренеете!!!)))...самый последний пропойца лесничий, долларовый как минимум много сотнетысячник!!!!..а они аж пару млн. гр. нашли..))...там мафия работает и вся в воротничках накрахмаленных на кончах жирующая... Виявлено корупційні схеми в лісгоспах на десятки мільйонів гривень, - СБУ - Цензор.НЕТ 9426 Виявлено корупційні схеми в лісгоспах на десятки мільйонів гривень, - СБУ - Цензор.НЕТ 9426 Виявлено корупційні схеми в лісгоспах на десятки мільйонів гривень, - СБУ - Цензор.НЕТ 9426...и не только в карпатах лысеющих такое, но и в каждой обл, р-не, селе...,.эта лесничая саранча оголит скоро всю Украину...
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Імітація бурхливої боротьби триває !!!)))
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