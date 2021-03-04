За 2020 год рекордно выросло число "несвободных" стран, - Freedom House. ИНФОГРАФИКА

Пандемия коронавируса, экономическая неопределенность и конфликты по всему земному шару привели к падению в мире уровня свободы в 2020 году.

К такому выводу пришла в своем ежегодном отчете международная правозащитная организация Freedom House, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Число стран с присвоенным статусом "несвободные" находится на рекордном за 15 лет уровне, говорится в документе, опубликованном 3 марта. Рейтинг свободы понижен у 73 стран. Наибольшие потери в оценках прав и свободы понесли в том числе Кыргызстан и Беларусь. В то же время Северная Македония, недавно вошедшая в состав НАТО, оказалась среди государств, продемонстрировавших наибольшие успехи.

Оккупированный Крым, а также отдельные районы Донецкой и Луганской областей Украины, находящиеся под контролем РФ, также отмечены как "несвободные", что ниже рейтинга самой Украины.

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На данный момент несвободными, по оценке организации, являются 54 страны. К ним отнесена и Россия, которая понизилась в рейтинге на 20 пунктов. На долю этих стран приходится 38 процентов населения мира, что является самым высоким показателем с момента начала спада уровня глобальной свободы в 2006 году. В свободных странах проживает менее пятой части населения мира. Указано, что карантинные меры в ряде случаев оказались чрезмерными и сопровождались жестокостью.

Согласно докладу, Украина понизилась на два пункта. Однако, отмечает Freedom House, это не касается оккупированных территорий, где ситуация значительно хуже.