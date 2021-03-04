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Гуманитарный груз ООН прибыл на временно оккупированную Луганщину, - ООС. ФОТО

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Гуманитарный груз ООН прибыл на временно оккупированную Луганщину, - ООС. ФОТО
3 марта на временно оккупированную территорию Луганской области прибыл гуманитарный груз ООН, общий вес которого составляет 133 тонны.

Одиннадцать грузовиков доставили строительные материалы и древесину для ремонта объектов критической инфраструктуры и жилья жителей, медицинские средства и оборудование для противодействия распространению COVID-19 и другие товары для малообеспеченных слоев населения, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Координатор системы ООН в Украине Оснат Лубрани выразила благодарность украинской стороне за всестороннюю поддержку, гарантии безопасности и содействие в организации пересечения линии разграничения сторон и доставке гуманитарного груза.

По данным штаба, распределение товаров гуманитарного груза начнется уже в конце текущей недели и будет координироваться Луганским полевым офисом ООН.

По информации координатора ООН, в течение месяца планируется отправление еще одного гуманитарного груза ООН.

Гуманитарный груз ООН прибыл на временно оккупированную Луганщину, - ООС 01
Гуманитарный груз ООН прибыл на временно оккупированную Луганщину, - ООС 02

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  • 5 копійок
    ООН посібник бандформувань Домбаса.
  • Aleksandr Kornienko 037bc385
    помощь "кормильцам"...
  • Dmytro Mazepov
    Гуманітарний вантаж ООН прибув на тимчасово окуповану Луганщину, - ООС - Цензор.НЕТ 1120 Ex Donchanin для исконноруССкого человека (извините за тавтологию) это все богопротивные организации, единственная цель которых - раздувание пещерной руССофобии и унижение роССии-матушки
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