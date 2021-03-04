СБУ задержала в Николаеве банду фальшивомонетчиков, которая занималась подделкой 100-долларовых купюр. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Николаеве организаторов группировки, которая занималась изготовлением и сбытом на территории Украины крупных сумм фальшивых долларов США.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Сотрудники СБУ установили, что участники системно изготавливали и сбывали через личные связи поддельные банкноты номиналом 100 долларов. По предварительной информации, злоумышленники так действовали в течение года. Ежемесячный объем производства поддельных банкнот составлял до 100 000 долларов США", - сказано в сообщении.

Оперативники спецслужбы задокументировали реализацию злоумышленниками почти 20 000 фальшивых долларов США. Задержали их согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Отмечается, что в рамках уголовного производства правоохранители изъяли клише, с помощью которого изготавливали фальшивые купюры. Во время проведения следственных действий также выявлені:

- пистолет иностранного производства,

- поддельные паспорта граждан Украины,

- платежные карточки, которые были задействованы в сделках,

- другие доказательства, подтверждающие их противоправную деятельность.

Сейчас злоумішленникам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 199 (изготовление и сбыт поддельных денег) Уголовного кодекса Украины.

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Продолжается досудебное следствие. Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводились под процессуальным руководством Николаевской областной прокуратуры.











Фото: сайт СБУ