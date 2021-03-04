Бил и заставлял валить лес: 62-летний мужчина удерживал семь человек в трудовом рабстве на Харьковщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

При помощью психологического и физического воздействия работники привлекались к строительным и различным хозяйственным работам, а также к незаконной вырубке леса на территории Богодуховского района Харьковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Харьковской области.

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В рамках расследования уголовного производства по ч. 2 ст. 149 (торговля людьми) Уголовного кодекса Украины следователи установили, что мужчина арендовал дом в селе Чернеччина Краснокутского района, подыскал лиц из социально незащищенных слоев населения - бездомных, несовершеннолетних из неблагополучных семей, нарко- и алкозависимых лиц, поселил их в домовладении и эксплуатировал на территории Харьковской области.

С целью продуктивного функционирования "бизнеса", злоумышленник выполнял функции охранника, следил за соблюдением порядка, распределял между работниками обязанности по уборке, приготовлению пищи и выполнению другой бытовой работы на территории домовладения. Также он проводил с завербованными лицами воспитательную работу, нацеленную на убеждение работников в том, что они должны подчиняться правилам распорядка, выполнять работу как на территории дома, так и при выезде на принудительный труд на территории Харьковской области.

3 марта в ходе обыска по месту жительства правонарушителя правоохранители обнаружили 7 человек, которые привлекались к принудительному труду, в том числе к незаконной вырубке леса, жили в антисанитарных условиях, не получали заработную плату. Среди них две женщины и пятеро мужчин.

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Полицейские вместе с представителями Государственной экологической инспекции в Харьковской области осуществили выезд на место незаконной вырубки леса в село Шубы Богодуховского района, где провели замеры, установили масштабы нанесенного ущерба - обнаружили 192 ствола срубленных деревьев.

Также правоохранители провели обыск в помещении, где жили рабочие, которые непосредственно привлекались к незаконной вырубке леса. Следователи изъяли черновые записи о полученных злоумышленником доходах за эксплуатацию лиц, черновые записи выхода лиц на работу и учетные документы долговых обязательств, паспорта граждан Украины, трудовые и медицинские книжки, другие копии документов, удостоверяющих личность.

Пострадавшим оказали помощь и поместили в Харьковский городской центр реинтеграции бездомных. Следователи устанавливают их полные анкетные данные. В настоящее время решается вопрос об уведомлении 62-летнему мужчине о подозрении в совершении преступления. Ему грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества или без таковой. Досудебное расследование продолжается.

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