Новости Фото

"Меняем Словакию на Крым": консульство в Харькове "украсили" надписью. ФОТОфакт

19 03545
На здании почетного консульства Словакии в Харькове появилась надпись в ответ на "шутку" словацкого премьера Матовича.

Фото надписи опубликовано в Телеграм-канале "ХС|Харьков", информирует Цензор.НЕТ.

"Такая надпись появилась сегодня возле Словацкого консульства на Чернышевской", - сказано в сообщении.

Напомним, накануне премьер-министр Словакии Игорь Матович неудачно "пошутил", что пообещал России в обмен на вакцину "Спутник V" "Закарпатскую Украину". МИД Украины потребовал от него официальных извинений. 4 марта извинения принесли сначала МИД Словакии, а после и сам Матович.

Также на Цензор.НЕТ: "Словаччина - твій друг": премьер Матович извинился перед Украиной за шутку о Закарпатье

Меняем Словакию на Крым: консульство в Харькове украсили надписью 01

Топ комментарии

  • дмитрий иванов 527db324
    Вот именно, что покупаем за деньги. Бесплатно нам никто его не даёт и на нас нажились не слабо за последние годы. А вот перед тем, как публично пытаться шутить шутейки в отношении воюющего соседа, надо 5 раз подумать, если конечно есть чем
  • Igor Lemke dd5e2437
    Гут ! 1:0
  • Біле Пальто
    Люди мають право відповідати не дипломатично- до суті напису є претензії?
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости