Новости Фото • Агрессия России против Украины

Учения НАТО "Яростный волк" стартовали в странах Балтии. ФОТОрепортаж

8 68326
В Эстонии и Латвии начались учения "Яростный волк" (Furious Wolf), в которых участвуют авиационные корректировщики совместно с экипажами самолетов НАТО.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на эстонского телерадиовещателя ERR.

Учения "Яростный волк", которые в странах Балтии проходят два раза в год, специально разработаны для интеграции воздушных и наземных операций.

Учения проходят как в Литве, на авиабазе в Шауляе, так и в Эстонии, в военном городке Тапа и окрестностях Раквереского замка.

В четверг в Эстонии авиационные корректировщики работали совместно с экипажами истребителей ВВС Италии, которые взлетали с авиабазы в Литве. На следующей неделе в учениях примут участие истребители ВВС Германии Eurofighter Typhoon, которые базируются в Эстонии.

Также на Цензор.НЕТ: Летчики Севастопольской бригады тренируют ведение воздушных боев на луцком аэродроме. ВИДЕО

Учения НАТО Яростный волк стартовали в странах Балтии 01
Учения НАТО Яростный волк стартовали в странах Балтии 02
Учения НАТО Яростный волк стартовали в странах Балтии 03
Учения НАТО Яростный волк стартовали в странах Балтии 04
Учения НАТО Яростный волк стартовали в странах Балтии 05
Учения НАТО Яростный волк стартовали в странах Балтии 06

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Rino Onix
    Учения НАТО "Яростный волк" стартовали в странах Балтии - Цензор.НЕТ 2447
  • vidasik
    Учения НАТО "Яростный волк" стартовали в странах Балтии - Цензор.НЕТ 5164Vot ne" jarosni volk "a avcarka mesto ego na manevrax Учения НАТО "Яростный волк" стартовали в странах Балтии - Цензор.НЕТ 9782
  • Roman Podyu 5027fa4e
    Слышу топот оленей! Набегут и расскажут, как им это "все-равно". )
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости