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Карту с "российским" Крымом убрали со скульптуры в Турции, - Джапарова. ФОТО

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Карта РФ с оккупированным Крымом была изображена на созданном российской скульпторшей монументе в курортном городе Алания.

Об этом сообщила в Фейсбуке первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, скульптуру установили в Алании во время международного фестиваля искусства. Ее автор - скульпторша из России. Оккупированный Крым был обозначен на монументе как часть Российской Федерации.

"Узнав об этом, Министерство иностранных дел Украины немедленно приняло соответствующие меры. Консул Украины в Анталии Эмир Рустамов 3 марта посетил Аланию и обратился к мэру города Адему Муратю Юджелю с просьбой удалить недостоверную карту. Благодарны турецким партнерам по мгновенную реакцию", - написала Джапарова.

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Замминистра отметила, что теперь искусство не является инструментом политического влияния и не вводит в заблуждение жителей и гостей Алании.

Карту с российским Крымом убрали со скульптуры в Турции, - Джапарова 01
Карту с российским Крымом убрали со скульптуры в Турции, - Джапарова 02

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Топ комментарии

  • Дмитро Хлопченко ae9eba52
    Здається то купка гіменця, може якут приїздив?
  • Ksenia VB
    Це фігура з трьох пальців чи що ?
  • Mykhailo Stepanov
    а что за скульптура? каменная *опа?))) так надо было только Крым спилить, а саму расею там и оставить...жопа и расея это ж абсолютно совместимые понятия))
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