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Пособников террористов задержали на Луганщине во время контрдиверсионных мероприятий. ФОТОрепортаж

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Сотрудники Нацполиции, Нацгвардии, Госпогранслужбы, СБУ и фискальной службы провели в Катериновке и Золотом масштабные контрдиверсионные мероприятия.

Об этом пресс-служба МВД сообщает в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

В сообщении сказано, что на Луганщине прошли одни из самых масштабных оперативно-профилактических контрдиверсионных мероприятий.

"В итоге:

✔️ осмотрены потенциально опасные участки с помощью служебных собак и беспилотных летательных средств (дронов).

✔️ проверены транспортные средства на факт перевозки в них опасных предметов и веществ.

✔️ выявлены и задержаны пособники террористов ОРЛО", - сообщили в МВД.

В мероприятии участвовали военнослужащие подразделений спецназа Национальной гвардии, сотрудники Госпогранслужбы, Нацполиции, ВСП ВСУ, СБУ и ГФС.

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"Во время отработки была задействована новая бронетехника, служебные собаки и беспилотные летающие приборы", - добавили в МВД.

Пособников террористов задержали на Луганщине во время контрдиверсионных мероприятий 01
Пособников террористов задержали на Луганщине во время контрдиверсионных мероприятий 02
Пособников террористов задержали на Луганщине во время контрдиверсионных мероприятий 03
Пособников террористов задержали на Луганщине во время контрдиверсионных мероприятий 04
Пособников террористов задержали на Луганщине во время контрдиверсионных мероприятий 05
Пособников террористов задержали на Луганщине во время контрдиверсионных мероприятий 06
Пособников террористов задержали на Луганщине во время контрдиверсионных мероприятий 07
Пособников террористов задержали на Луганщине во время контрдиверсионных мероприятий 08
Пособников террористов задержали на Луганщине во время контрдиверсионных мероприятий 09

Пособников террористов задержали на Луганщине во время контрдиверсионных мероприятий 10

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Топ комментарии

  • Владислав Носковский
    Катеринівка, доречі, проукраїнське містечко. У 2014 там самопроголосились дировці, то їх сцяним ганчір'ям погнали.
  • Павло Макаренко
    Бачу гарно вбрату,чудово оснащену,ситу аваківську гвардію.Посібників не бачу.
    (Певно,той "посібник" з того боку в тутешні магазини по водку й ковбасу ходив).
  • Анатолий Панасюк
    Ви не бачите посібників. І я їх не бачу. Але вони є, їх в Києві повно, як собак!
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