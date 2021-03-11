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Воины ОС на админгранице с оккупированным Крымом тренируются искать и уничтожать диверсионно-разведывательные группы врага, - Наев. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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На админгранице с временно оккупированной территорией АР Крым продолжается операция группировки войск, которая подчинена Командованию Объединенных сил Вооруженных Сил Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Служба по связям с общественностью Командования Объединенных сил ВС Украины.

Для успешного выполнения задач подразделения, которые удерживают позиции на юге Украины, ежедневно совершенствуют свои умения и навыки в ходе проведения занятий по боевой подготовке, тренировок и учений.

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- Главной целью данных мероприятий является повышение уровня взаимодействия Вооруженных Сил со всеми составляющими сил безопасности и обороны Украины. В первую очередь это касается организации мероприятий по противодействию диверсиям на потенциально опасных объектах инфраструктуры, - отметил командующий Объединенными силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

По словам командующего, тренировки проходят в условиях приближенных к боевым как днем, так и ночью.

- Уверенные и слаженные действия, быстрое реагирование на изменения в обстановке, показали способность подразделений к поиску и уничтожению диверсионно-разведывательных групп условного противника в районе выполнения задач по назначению, - сообщил генерал-лейтенант Сергей Наев.

Воины ОС на админгранице с оккупированным Крымом тренируются искать и уничтожать диверсионно-разведывательные группы врага, - Наев 01
Воины ОС на админгранице с оккупированным Крымом тренируются искать и уничтожать диверсионно-разведывательные группы врага, - Наев 02
Воины ОС на админгранице с оккупированным Крымом тренируются искать и уничтожать диверсионно-разведывательные группы врага, - Наев 03

Воины ОС на админгранице с оккупированным Крымом тренируются искать и уничтожать диверсионно-разведывательные группы врага, - Наев 04

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Топ комментарии

  • Senator S 01a656ec
    Генералы Наев и Забродский там?Это Супер Воины ОС на админгранице с оккупированным Крымом тренируются искать и уничтожать диверсионно-разведывательные группы врага, - Наев - Цензор.НЕТ 40
  • Саша Киев
    цікаво коли це на короні з Кримом такий сосновий ліс виріс)))
  • Greta Kinuo
    армия сильная, но когда на верху в командование сепары и зрадокомандувач, толку от такой армии не будет
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