"Большая стройка": Основной мост на трассе в Днепр строят с опережением на 1 месяц. ФОТОрепортаж

Мостовое строительство на автотрассе Н-31 Днепр-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка в рамках программы президента "Большая стройка" продолжается с опережением графика.

Речь идет об основном объекте мостового строительства на этой дороге - мост через канал "Днепр-Донбасс" на км 28+132, сообщается на Facebook-странице "Большой стройки", информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, эта переправа является крайне важным звеном проекта строительства автодороги. Ее завершение позволит совместить части линейного участка новой дороги км 26+600 - км 28+600 и обеспечить беспрепятственную доставку материалов для строительства трассы до границы Днепропетровской области.

"Работы по сооружению моста продолжаются в режиме 24/7. Строительство без остановок в течение зимы позволило выполнить большинство запланированного с опережением графика на 1 месяц", - говорится в сообщении.

Сооружение моста началось в августе 2020 года. Там уже обустроено железобетонную монолитную плиту проезжей части, монолитные тротуары. Сейчас продолжаются работы по отсыпке земляного полотна на участках подходов к мосту, укрепление берегов канала.

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Чтобы предотвратить попадание ливневых вод в канал, мост будет оборудован системой сбора воды с проезжей части и технологических тротуаров в вертикальный сепаратор, который будет обеспечивать механическую очистку воды от нефтепродуктов и взвешенных веществ.

Общая длина нового моста составляет 99,8 м, ширина - 27 м. Для движения автотранспорта в двух направлениях отведено по две полосы шириной 3,75 м.

Кроме моста через канал, строители параллельно выполняют строительство двух путепроводов, которые являются неотъемлемой частью транспортных развязок на км 21+900 и км 27+970.

Уже в мае планируется завершить строительство мостовых сооружений, это позволит открыть полноценное движение для транспорта на новопостроенных 28 км трассы Н-31 в обход населенных пунктов Лобойковка и Петриковка.

Напомним, ранее в Укравтодоре подтвердили, что достроить Дарницкий мост в Киеве, несмотря на заявления некоторых политиков, возможно за год.

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