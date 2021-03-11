Украинские пограничники задержали контрабандиста, который нес из РФ два ящика со спортивными голубями. Говорит, что птиц нашел. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Вчера пограничники Сумского отряда задержали мужчину, который незаконно пересек границу с РФ в Украину с двумя десятками голубей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"По данным ведомства, информацию о нахождении неизвестного вблизи государственной границы в районе населенного пункта Гаврилова Слобода, что в Середина-Будском районе пограничники получили от местного жителя.

Пограничный патруль, возглавляемый участковым инспектором пограничной службы, немедленно отправился в указанное место и задержал правонарушителя. Им оказался 43-летний гражданин Украины, житель приграничья. Мужчина нес две картонные коробки, в которых находились 20 декоративных голубей", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что при осмотре пернатых, пограничники обратили внимание на то, что птицы были окольцованы. На кольцах указаны номера птиц, а также метка "RUS SRSG 2020", котора свидетельствует о принадлежности к "Союзу российских спортсменов-голубеводов".

"Задержанный пояснил правоохранителям, что якобы во время поиска собаки, которая сбежала от него в направлении границы, заблудился, а ящики с декоративными голубями он просто нашел.

Однако, проверив участок границы, пограничники установили, что мужчина незаконно пересек российско-украинскую границу с территории Украины на территорию России и обратно.

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Выявленных птиц, вероятно, использовали в соревнованиях. Отметим, что согласно выводам орнитологов при благоприятных условиях голуби могут дожить до 20-25 лет, а некоторые и больше", - сообщили в ведомстве.

Мужчина задержан для выяснения всех обстоятельств правонарушения. Из-за незаконного пересечения государственной границы Украины ему грозит административная ответственность в соответствии со ст. 204-1 КУоАП. Его дальнейшую судьбу будет решать суд.

Сейчас правоохранители решают вопрос кому передать спасенных "крылатых спортсменов".



Фото: Госпогранслужба