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Украинские пограничники задержали контрабандиста, который нес из РФ два ящика со спортивными голубями. Говорит, что птиц нашел. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Вчера пограничники Сумского отряда задержали мужчину, который незаконно пересек границу с РФ в Украину с двумя десятками голубей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"По данным ведомства, информацию о нахождении неизвестного вблизи государственной границы в районе населенного пункта Гаврилова Слобода, что в Середина-Будском районе пограничники получили от местного жителя.

Пограничный патруль, возглавляемый участковым инспектором пограничной службы, немедленно отправился в указанное место и задержал правонарушителя. Им оказался 43-летний гражданин Украины, житель приграничья. Мужчина нес две картонные коробки, в которых находились 20 декоративных голубей", - сказано в сообщении.

Отмечается, что при осмотре пернатых, пограничники обратили внимание на то, что птицы были окольцованы. На кольцах указаны номера птиц, а также метка "RUS SRSG 2020", котора свидетельствует о принадлежности к "Союзу российских спортсменов-голубеводов".

"Задержанный пояснил правоохранителям, что якобы во время поиска собаки, которая сбежала от него в направлении границы, заблудился, а ящики с декоративными голубями он просто нашел.

Украинские пограничники задержали контрабандиста, который нес из РФ два ящика со спортивными голубями. Говорит, что птиц нашел 01

Однако, проверив участок границы, пограничники установили, что мужчина незаконно пересек российско-украинскую границу с территории Украины на территорию России и обратно.

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Выявленных птиц, вероятно, использовали в соревнованиях. Отметим, что согласно выводам орнитологов при благоприятных условиях голуби могут дожить до 20-25 лет, а некоторые и больше", - сообщили в ведомстве.

Украинские пограничники задержали контрабандиста, который нес из РФ два ящика со спортивными голубями. Говорит, что птиц нашел 02

Мужчина задержан для выяснения всех обстоятельств правонарушения. Из-за незаконного пересечения государственной границы Украины ему грозит административная ответственность в соответствии со ст. 204-1 КУоАП. Его дальнейшую судьбу будет решать суд.

Сейчас правоохранители решают вопрос кому передать спасенных "крылатых спортсменов".

Украинские пограничники задержали контрабандиста, который нес из РФ два ящика со спортивными голубями. Говорит, что птиц нашел 03
Фото: Госпогранслужба

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Топ комментарии

  • Vladimir T fd7dc273
    Ну вот, а вы говорите погранцы не работают. Какой там, нах, контрабас сигарет, топлива, леса и пр/ на десятки миллионов $ .... Голуби! Вот это тема! Медали всем!
  • Serge Coalminer 94e34c80
    Да тема..может это почтовые..врагу сведения переносить будут
  • Ирина Писковая
    Да не, это Медведчуку голубей нес, он теперь под "жесткими" санкциями... только так теперь с кумом общаться... да и не взломают почту...
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