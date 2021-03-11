В детсаду Черновцов демонстративно унизили пятилетнюю девочку из-за того, что ее отец не сдал деньги на подарок к 8 марта. ФОТОрепортаж

9 марта в социальной сети появилось фото девочки, сидящей отдельно от сверстников в одном из черновицких детсадов.

Как информирует Цензор.НЕТ, фотографию опубликовал отец девочки в Facebook и был сильно возмущен таким поступком, как родителей, так и воспитателей.

Житель Черновцов Игорь рассказал, что родители собирали деньги на подарки к 8 марта, но он не собирался "сдавать" деньги.

"В который раз не сдал деньги на "сборы" комитета, в группу, и они решили демонстративно унизить мою девочку. У нас как-то запрещены такие комитеты, сбор денег и т.д.", - написал отец девочки.

Подарок девочке не подарили и отстранили ее от других детей, а демонстративное фото прислали отцу.

"Это фото - обратное доказательство. Ребенка оставили без подарка, и демонстративно прислали мне фото с унижением его достоинства. Спасибо, это сделает ее сильнее, а вас "педагоги" оставит без работы", - сообщил отец ребенка.



Фото: Facebook отца девочки Игоря

В комментарии журналистам "Черновицкий проминь" отец девочки рассказал, что виновные уже получили наказание, но комитеты все же останутся и деньги с родителей будут "собирать".

"Всех виновных наказали, дали выговора и все такое. Но комитеты как были, так и останутся, деньги продолжат "собирать", но мою девочку больше обижать не будут", - рассказал он.

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Позже стало известно, что маленькая чернивчанка Маргарита получила от Президента Украины Владимира Зеленского подарок к 8 марта. Соответствующие фото выложил в соцсети отец девочки и написал: "Никто не посмеет обидеть мою девочку".

"Когда из-за черствости взрослых пятилетней Маргарите в саду не досталось на праздник равноправия женщин подарка, это случай для оценки черновицких городских руководителей. А Маргарита получила сегодня подарок от Президента Украины и рассказала по секрету о своих мечтах. Пусть они сбудутся, а о равенстве прав мы будем заботиться не только в праздничный день", - написал председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook.











Фото: Черновицкая ОГА







