СБУ заблокировала в Киеве мощную наркогруппировку: изъято "товара" на 1,5 млн долларов США. ФОТОрепортаж
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
В ходе проведения 46-ти обысков по местам проживания участников группы, в их транспортных средствах и в трех нарколабораториях, правоохранители изъяли:
- более 100 кг подготовленного к продаже амфетамина, MDMA PVP и метадона;
- 5 тонн сырья для изготовления психотропных веществ;
- оборудование для изготовления "товара";
- 300 тыс. долларов, 30 тыс. евро и 20 тыс. гривен, полученных преступным путем.
Общая сумма изъятых запрещенных веществ составляет более 1,5 млн долларов по ценам "черного рынка".
"По предварительной версии досудебного расследования, в состав группы входило 14 жителей столичного региона. Нарколаборатории они обустроили в трех собственных домовладениях на территории Киевской области. По оперативной информации, ежемесячно злоумышленники производили более 150 кг психотропных.
Для продажи готового товара дельцы создали три интернет-магазина. Авторизацию виртуальных услуг клиенты получали по предварительной договоренности через колл-центр участников группировки.
В рамках контроля за совершением преступления задокументировано семь фактов сбыта наркодельцами крупных партий амфетамина и прекурсора "фенилнитропропена"", - сказано в сообщении.
Правоохранители задержали 9 организаторов и активных участников группы в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для установления местонахождения и задержанию других злоумышленников.
Сейчас задержанным сообщено о подозрении: по ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка с целью сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов),
ч. 3 ст. 311 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров) Уголовного кодекса Украины.
По результатам следствия будет рассмотрен вопрос о квалификации действий организаторов группировки по ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации) Уголовного кодекса Украины.
Разоблачение противоправной деятельности проводилось совместно со следователями Главного управления Национальной полиции в г. Киеве за процессуального руководства Киевской городской прокуратуры.