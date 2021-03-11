"Большая стройка" обновляет больницы Запорожья: пациентов можно будет спасать быстрее. ФОТОрепортаж

Приемные отделения в опорных больницах Запорожья реконструируют в рамках президентской программы "Большая Стройка".

На официальной Facebook-странице "Большой стройки" обнародованы фото реконструкции, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что новая медицинская инфраструктура и новая техника, которой будут оборудованы приемные отделения в рамках программы Президента Владимира Зеленского, позволят ускорить процесс помощи больным.

Так, на фото видно, что в областном центре полным ходом идет реконструкция приемного отделения больницы №9.









Также в активной фазе процесс реконструкции в областной клинической больнице.

В городе Васильевка реконструируют приемное отделение центральной районной больницы.

Напомним, программа "Большая стройка" предполагает капитальные инвестиции в инфраструктуру, в том числе – социальную. Реконструкция приемных отделений также входит в президентскую программу.

Ранее заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в текущем году будут реконструированы 177 приемных отделений по всей стране.

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