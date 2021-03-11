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"Большая стройка" обновляет больницы Запорожья: пациентов можно будет спасать быстрее. ФОТОрепортаж

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Приемные отделения в опорных больницах Запорожья реконструируют в рамках президентской программы "Большая Стройка".

На официальной Facebook-странице "Большой стройки" обнародованы фото реконструкции, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что новая медицинская инфраструктура и новая техника, которой будут оборудованы приемные отделения в рамках программы Президента Владимира Зеленского, позволят ускорить процесс помощи больным. 

Так, на фото видно, что в областном центре полным ходом идет реконструкция приемного отделения больницы №9.

Большая стройка обновляет больницы Запорожья: пациентов можно будет спасать быстрее 01
Большая стройка обновляет больницы Запорожья: пациентов можно будет спасать быстрее 02
Большая стройка обновляет больницы Запорожья: пациентов можно будет спасать быстрее 03
Большая стройка обновляет больницы Запорожья: пациентов можно будет спасать быстрее 04

Также в активной фазе процесс реконструкции в областной клинической больнице.

Большая стройка обновляет больницы Запорожья: пациентов можно будет спасать быстрее 05

В городе Васильевка реконструируют приемное отделение центральной районной больницы.

Большая стройка обновляет больницы Запорожья: пациентов можно будет спасать быстрее 06

Напомним, программа "Большая стройка" предполагает капитальные инвестиции в инфраструктуру, в том числе – социальную. Реконструкция приемных отделений также входит в президентскую программу.

Ранее заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в текущем году будут реконструированы 177 приемных отделений по всей стране.

Также читайте: "Большая стройка": Основной мост на трассе в Днепр строят с опережением на 1 месяц. ФОТОрепортаж

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Топ комментарии

  • Rhodesian
    Зима прошла, - настало лето. Спасибо Бубочке за это.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    хотелось бы отчет за прошлый год
    там обещалось - 100 школ, 100 детсадов, 100 больниц, 100 бассейнов и 100 яхт )))
    (хоть по яхтам-бассейнам выполнили? ))))
  • Solomon c5c4359c
    Да и на кладбище не по грязюке ехать, тоже быстрее.
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