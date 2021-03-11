В Нежине мужчина ворвался в квартиру и зарезал 23-летнего парня на глазах у матери, - полиция. ФОТО

В среду, 10 марта, в Черниговской области мужчина убил 23-летнего парня на глазах у матери.

Об этом сообщает Департамент уголовного розыска в своем Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

Ночью в полицию поступило сообщение о том, что в одной из квартир города Нежина от ножевого ранения умер 23-летний местный житель.

Оперативники установили, что парень находился дома и готовился отдыхать, как в дверь постучал злоумышленник. Он дерзко ворвался в квартиру и без каких-либо объяснений, в присутствии матери погибшего, нанес парню удар ножом в область грудной клетки. Пострадавший скончался за считанные секунды, до приезда экстренной медицинской помощи.

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Личность злоумышленника была быстро установлена - им оказался 46-летний ранее судимый житель г. Нежин. Он пытался скрыться, но его задержали на вокзале.

Мотивы совершения убийства пока не ясны. В настоящее время решается вопрос о сообщении последнему о подозрении и избрании меры пресечения – содержания под стражей.



