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В Нежине мужчина ворвался в квартиру и зарезал 23-летнего парня на глазах у матери, - полиция. ФОТО

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В среду, 10 марта, в Черниговской области мужчина убил 23-летнего парня на глазах у матери.

Об этом сообщает Департамент уголовного розыска в своем Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

Ночью в полицию поступило сообщение о том, что в одной из квартир города Нежина от ножевого ранения умер 23-летний местный житель.

Оперативники установили, что парень находился дома и готовился отдыхать, как в дверь постучал злоумышленник. Он дерзко ворвался в квартиру и без каких-либо объяснений, в присутствии матери погибшего, нанес парню удар ножом в область грудной клетки. Пострадавший скончался за считанные секунды, до приезда экстренной медицинской помощи.

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Личность злоумышленника была быстро установлена - им оказался 46-летний ранее судимый житель г. Нежин. Он пытался скрыться, но его задержали на вокзале.

В Нежине мужчина ворвался в квартиру и зарезал 23-летнего парня на глазах у матери, - полиция 01

Мотивы совершения убийства пока не ясны. В настоящее время решается вопрос о сообщении последнему о подозрении и избрании меры пресечения – содержания под стражей.

В Нежине мужчина ворвался в квартиру и зарезал 23-летнего парня на глазах у матери, - полиция 02
В Нежине мужчина ворвался в квартиру и зарезал 23-летнего парня на глазах у матери, - полиция 03

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Топ комментарии

  • Solomon c5c4359c
    Смайлики в угрозыске-это капец. Поколение Пепси.
  • Анна Федонюк 75394ec3
    народ озверел и сходит с ума - пора давать разрешение на оружие за слово "дурак" перестреляют друг друга.
  • Салаутдин
    та те еще ничего были..
    это смартфонисты -тиктокщики..
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