На Черниговщине в рамках "Большой стройки" обновят медучреждения и заповедник "Качановка". ФОТОрепортаж

На 2021 год запланированы сразу несколько крупных проектов по обновлению социальной инфраструктуры Черниговской области, которые буду сделаны в рамках программы Президента "Большая стройка".

В частности, около 100 млн грн было выделено на создание и модернизацию приемно-диагностических отделений опорных больниц региона, говорится в отчете областной государственной администрации, информирует Цензор.НЕТ.

Работы пройдут на 9 объектах: Черниговской областной больнице, городской больнице Чернигова №2, Нежинской городской больнице, Прилуцкой центральной городской больнице, Бахмацкой районной больнице, Бобровицкой районной больнице, Козелецкой районной больнице, Новгород-Северской центральной районной больнице, а также Корюковской районной больнице.







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Кроме этого, будет проведена реставрация национального историко-культурного заповедника "Качановка". Ряд объектов парка, таких как палац и Георгиевская церковь, будет отремонтирован, а фондохранилища и выставочные залы будут оснащены новейшим оборудованием.

Также пройдет капитальный ремонт автомобильной дороги М-01 (часть международной трассы Е-95) Киев-Чернигов-Новые Яриловичи, на реализацию которого привлечена кредитная помощь Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка. Протяженность участка дороги, который будет капитально отремонтирован, составляет 80 км, из них 37 км - в Черниговской области. Общая стоимость проекта составит около 5 млрд грн.

Как заявлял ранее заместитель руководителя Офиса президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко, в планах на 2021 год - обновление 177 приемных отделений по всей Украине.

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