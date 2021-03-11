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На Черниговщине в рамках "Большой стройки" обновят медучреждения и заповедник "Качановка". ФОТОрепортаж

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На 2021 год запланированы сразу несколько крупных проектов по обновлению социальной инфраструктуры Черниговской области, которые буду сделаны в рамках программы Президента "Большая стройка".

В частности, около 100 млн грн было выделено на создание и модернизацию приемно-диагностических отделений опорных больниц региона, говорится в отчете областной государственной администрации, информирует Цензор.НЕТ.

Работы пройдут на 9 объектах: Черниговской областной больнице, городской больнице Чернигова №2, Нежинской городской больнице, Прилуцкой центральной городской больнице, Бахмацкой районной больнице, Бобровицкой районной больнице, Козелецкой районной больнице, Новгород-Северской центральной районной больнице, а также Корюковской районной больнице.

На Черниговщине в рамках Большой стройки обновят медучреждения и заповедник Качановка 01
На Черниговщине в рамках Большой стройки обновят медучреждения и заповедник Качановка 02
На Черниговщине в рамках Большой стройки обновят медучреждения и заповедник Качановка 03

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Кроме этого, будет проведена реставрация национального историко-культурного заповедника "Качановка". Ряд объектов парка, таких как палац и Георгиевская церковь, будет отремонтирован, а фондохранилища и выставочные залы будут оснащены новейшим оборудованием.

Также пройдет капитальный ремонт автомобильной дороги М-01 (часть международной трассы Е-95) Киев-Чернигов-Новые Яриловичи, на реализацию которого привлечена кредитная помощь Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка. Протяженность участка дороги, который будет капитально отремонтирован, составляет 80 км, из них 37 км - в Черниговской области. Общая стоимость проекта составит около 5 млрд грн.

Как заявлял ранее заместитель руководителя Офиса президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко, в планах на 2021 год - обновление 177 приемных отделений по всей Украине.

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Топ комментарии

  • Олег Беляков 1ee72182
    о, отличный проект. Еще бы гостиницы построили или нормально организовали сдачу флигелей и квартир для туристов. Потому что хотя маршрут Прилуки-Тростянец-Качановка- отличный и оставляет массу прекрасных воспоминаний, но остановиться там совершенно негде.
    и дороги ужасные..

    качановка
    На Чернігівщині в рамках "Великого будівництва" оновлять медустанови і заповідник "Качанівка" - Цензор.НЕТ 7756
  • КузьмичUA
    На Черниговщине в рамках "Большой стройки" обновят медучреждения и заповедник "Качановка" - Цензор.НЕТ 8702 "Качановка" - это не тот ли "заповедник" в котором звиздЮля "отдыхала"?
  • Олег Беляков 1ee72182
    тростянец
    На Чернігівщині в рамках "Великого будівництва" оновлять медустанови і заповідник "Качанівка" - Цензор.НЕТ 3244
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