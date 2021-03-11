На Одесчине за систематическое взяточничество задержан военнослужащий Подольского погранотряда, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины уличила заместителя руководителя одного из отделов Подольского пограничного отряда Государственной пограничной службы на систематическом получении взяток.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр УСБУ в Одесской области.

По предварительной версии следствия, чиновник наладил коррупционный механизм получения денег от граждан за несоздание искусственных препятствий в ходе перевозки товаров народного потребления по территории приграничного района.

Правоохранители задержали пограничника вблизи рабочего места после передачи очередной суммы взятки за беспрепятственное перемещение в контролируемой пограничной зоне пяти автомобилей с товарами народного потребления. Ранее было задокументирован еще один факт получения злоумышленником взятки.

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В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении. Сейчас продолжаются следственные действия. Проверяется возможная причастность к противоправной деятельности других лиц.

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