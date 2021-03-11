В зоне ООС обнаружен беспилотник российского производства с наклейкой ФСБ РФ, - Офис генпрокурора. ФОТОрепортаж

Во время инженерной разведки в зоне проведения ООС военными обнаружен вражеский беспилотник российского производства с наклейкой ФСБ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

"Во время инженерной разведки в зоне проведения ООС на территории Донецкой области военными обнаружено беспилотное воздушное судно, которое использовалось представителями незаконных вооруженных формирований РФ для сбора информации о Вооруженных Силах Украины.

В ходе осмотра беспилотного воздушного судна на поврежденной аккумуляторной батарее обнаружена голографическая наклейка с надписью "ФСБ РФ 704". По предварительным данным, обнаруженный аппарат изготовлен российским производителем "ZALA AERO", - говорится в сообщении.

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Изъятые предметы в качестве вещественного доказательства приобщены к материалам уголовного производства, которое расследуется по факту захвата заложников, совершения террористического акта, привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности и нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 147, ч. Ч. 2, 3 ст. 258, ч. 2 ст. 372, ч. ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

Справка: группа компаний "ZALA AERO" - российский разработчик и производитель беспилотных воздушных систем и мобильных комплексов, которые способны углубляться на несколько десятков километров в сторону позиций противника.

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