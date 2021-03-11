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На Волыни на взятке 42 тыс. грн за содействие контрабанде сигарет из Беларуси задержан пограничник, - ГПСУ. ФОТО
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На Волыни задержан инспектор Луцкого погранотряда, связанный с контрабандой из Беларуси в Украину сигарет.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Пограничник требовал и получил взятку в размере 42 тыс. грн за содействие в незаконном перемещении табачных изделий из Беларуси в Украину вне пунктов пропуска.
Военнослужащего задержали в в пгт Заболотье Ратнивского района Волынской области.
Сейчас продолжаются неотложные следственные действия.