В доме престарелых в Киеве произошел пожар, эвакуированы 80 человек, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В ночь на пятницу спасатели ликвидировали пожар на крыше дома престарелых в Подольском районе Киева, эвакуированы 80 человек - 65 пожилых людей и 15 человек персонала. Пострадавших нет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"12 марта в 5:51 в Подольском районе по ул. Лесозащитная, 11 б, в трехэтажном здании (размер 15х10 м) для престарелых "Серебряный век" на крыше возник пожар. В 6:55 пожар был локализован на площади 100 м кв.", – говорится в сообщении.

По информации ГСЧС на объекте находилось 65 человек пожилого возраста.

"Жертв и пострадавших нет. Подразделениями ГСЧС и обслуживающим персоналом с верхних этажей эвакуированы на первый этаж 80 человек (из них 65 пожилых людей и 15 человек персонала)", – сообщили в ГСЧС.

К тушению привлечены 35 человек и 8 единиц техники.

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Напомним, 21 января в доме престарелых в Харькове произошел пожар, он унес жизни 15 человек. Девять человек удалось спасти, однако впоследствии 80-летний мужчина умер в больнице. Дом престарелых был частным и работал без разрешительных документов, его даже не было на карте.





Фото: сайт ГСЧС