Мой автомобиль вскрыли и пытались установить прослушку, - агент НАБУ Шевченко. ФОТО
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Агент НАБУ Евгений Шевченко рассказал, что в его автомобиль пытались установить прослушивающее оборудование.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Шевченко сообщил в Facebook.
"Какие-то олени вскрыли мой автомобиль и пытались установить оборудование для слежения и прослушивания, но делали это настолько неуклюже, что оставили кусок проволоки на самом видном месте", - отметил агент НАБУ.
"Пока не знаю, от кого это привет - от Ермака или Авакова, но скоро узнаем", - добавил Шевченко.