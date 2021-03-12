Мой автомобиль вскрыли и пытались установить прослушку, - агент НАБУ Шевченко. ФОТО

Агент НАБУ Евгений Шевченко рассказал, что в его автомобиль пытались установить прослушивающее оборудование.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Шевченко сообщил в Facebook.

"Какие-то олени вскрыли мой автомобиль и пытались установить оборудование для слежения и прослушивания, но делали это настолько неуклюже, что оставили кусок проволоки на самом видном месте", - отметил агент НАБУ.

"Пока не знаю, от кого это привет - от Ермака или Авакова, но скоро узнаем", - добавил Шевченко.

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