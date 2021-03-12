Выявлена масштабная схема присвоения средств Фонда гарантирования вкладов для финансирования криминалитета в Виннице, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

11 марта следователи следственного управления ГУНП в Винницкой области совместно с полицейскими Управления стратегических расследований при силовой поддержке бойцов спецподразделения КОРД объявили о подозрении членам организованной преступной группы, которые мошенническим путем присваивали государственные средства Фонда гарантирования вкладов.

По месту жительства фигурантов в Виннице и Киеве проведены обыски, изъяты денежные средства и вещественные доказательства их преступной деятельности, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

По словам начальника ГУНП в Винницкой области Ивана Ищенко, среди шести активных членов группировки были лица, которые имели определенное влияние в криминальных кругах. Один из них - гражданин России.

"Преступная махинация заключалась в том, что на основании поддельных документов злоумышленники с помощью посторонних лиц, которые за вознаграждение выдавали себя за истинных вкладчиков неплатежеспособных банковских учреждений, получали денежные средства из Фонда гарантирования вкладов физических лиц", - подчеркивают правоохранители.

Читайте также: Полиция задержала 11 жителей Николаевщины, собравшихся в кафе на "криминальную сходку". Владельца оштрафовали за работу во время локдауна. ФОТОрепортаж

В дальнейшем, по имеющейся информации, присвоенные преступным путем миллионы гривен бюджетных средств уходили на финансирование криминалитета. В ходе проведения санкционированных обысков по месту жительства фигурантов полицейские изъяли вещественные доказательства их преступной деятельности: поддельные паспорта и документы, мобильные телефоны, денежные средства, флеш накопители, банковские карты и прочее.

Участникам преступной группы объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой). Такое преступление наказывается лишением свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.









