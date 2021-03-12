Прибывший из Стамбула плавкран уже перевез 1,6 тыс. металлоконструкций для строительства моста через Днепр. ФОТО

Несамоходный плавкран LK-800, прибывший в Запорожье из Стамбула для строительства мостового перехода через реку Днепр, по состоянию на 11 марта уже совершил 5 ходок, доставив на место возведения мостов 1,6 тыс. металлоконструкций.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Служба автомобильных дорог Запорожской области.

На строительстве вантового моста (сооружения №10 автотранспортной магистрали через р. Днепр в Запорожье) с его помощью уже смонтированы две монтажные опоры и одна временная опора, на которые в дальнейшем будут монтировать секции пролетного строения моста.

Монтажная опора №4, весом 357 тонн, была смонтирована первой. За две ходки LK-800 также перевез монтажную опору МО-1 и временную ВО-2. Еще за одну ходку он перевез 500 т элементов металлоконструкций пролетного строения в пролете 6-7 сооружения №10.

"Все металлоконструкции LK-800 доставляет к вантовому мосту со строительной площадки №1, в районе Кривой бухты. Расстояние транспортировки - около 7 км в одну сторону", - говорится в сообщении.

Всего плавкран прошел 30 км по Днепру.

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В Службе автомобильных дорог Запорожской области отметили, что LK-800 в классе компактных речных кранов с низкой осадкой является самым мощным в Европе. Грузоподъемность плавкрана после модернизации составляет 800 т. Вес - около 3 тыс. т. В то же время LK-800 может работать и на мели: для прохода по речному мелководью у крана существенно снижена осадка, с максимальной грузоподъемностью вместе с балластом она составляет 2 метра. Для прохода под мостами уменьшена высота при транспортировке.

От Кривой бухты до места монтажа расстояние составляет около 7 км. Впервые в истории Украины, конструкция транспортируется плавкраном по реке на такое ​​значительное расстояние.

Напомним, запорожские мосты до недавнего времени были одним из крупнейших долгостроев Украины. В 2020 году их достройка была включена в программу президента "Большая стройка", а завершить весь комплекс работ Укравтодор планирует уже в этом году. Накануне заместитель главы Офиса Президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко обратился к городской власти Киева с предложением отдать на баланс государства недостроенный столичный Подольско-Воскресенский мост, поскольку Укравтодор может сделать его полностью за один строительный сезон.

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