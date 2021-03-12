Прибывший из Стамбула плавкран уже перевез 1,6 тыс. металлоконструкций для строительства моста через Днепр. ФОТО
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Служба автомобильных дорог Запорожской области.
На строительстве вантового моста (сооружения №10 автотранспортной магистрали через р. Днепр в Запорожье) с его помощью уже смонтированы две монтажные опоры и одна временная опора, на которые в дальнейшем будут монтировать секции пролетного строения моста.
Монтажная опора №4, весом 357 тонн, была смонтирована первой. За две ходки LK-800 также перевез монтажную опору МО-1 и временную ВО-2. Еще за одну ходку он перевез 500 т элементов металлоконструкций пролетного строения в пролете 6-7 сооружения №10.
"Все металлоконструкции LK-800 доставляет к вантовому мосту со строительной площадки №1, в районе Кривой бухты. Расстояние транспортировки - около 7 км в одну сторону", - говорится в сообщении.
Всего плавкран прошел 30 км по Днепру.
В Службе автомобильных дорог Запорожской области отметили, что LK-800 в классе компактных речных кранов с низкой осадкой является самым мощным в Европе. Грузоподъемность плавкрана после модернизации составляет 800 т. Вес - около 3 тыс. т. В то же время LK-800 может работать и на мели: для прохода по речному мелководью у крана существенно снижена осадка, с максимальной грузоподъемностью вместе с балластом она составляет 2 метра. Для прохода под мостами уменьшена высота при транспортировке.
От Кривой бухты до места монтажа расстояние составляет около 7 км. Впервые в истории Украины, конструкция транспортируется плавкраном по реке на такое значительное расстояние.
Напомним, запорожские мосты до недавнего времени были одним из крупнейших долгостроев Украины. В 2020 году их достройка была включена в программу президента "Большая стройка", а завершить весь комплекс работ Укравтодор планирует уже в этом году. Накануне заместитель главы Офиса Президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко обратился к городской власти Киева с предложением отдать на баланс государства недостроенный столичный Подольско-Воскресенский мост, поскольку Укравтодор может сделать его полностью за один строительный сезон.