Чиновник Государственной продовольственно-зерновой корпорации задержан на взятке 35 тыс. долл. от подчиненного, - ГБР. ФОТОрепортаж

Государственным бюро расследований выявлена системная коррупционная схема в АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины", учредителем которой является государство в лице Кабинета Министров.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Оперативными работниками ГБР установлено, что руководящим звеном Корпорации введен механизм вымогательства взяток от подчиненных подразделений за продление пребывания в должности их руководителей.

В ходе досудебного расследования задокументирован факт вымогательства руководителем одного из департаментов Корпорации взятки в размере 35 000 долларов от директора одного из филиалов за обеспечение дальнейшего пребывания в должности руководителя филиала.





Читайте на "Цензор.НЕТ": Требовал $15 тыс. за пакет документов: на Львовщине на взятке попался чиновник Архитектурно-планировочного бюро, - ГБР. ФОТОрепортаж

12 марта чиновник задержан при получении взятки в сумме 35 000 долларов.







Смотрите: ГБР провело обыски у руководства Государственной архитектурно-строительной инспекции. ФОТО

Решается вопрос сообщения о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины) и избрание меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет с конфискацией имущества.