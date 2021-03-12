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Чиновник Государственной продовольственно-зерновой корпорации задержан на взятке 35 тыс. долл. от подчиненного, - ГБР. ФОТОрепортаж

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Государственным бюро расследований выявлена системная коррупционная схема в АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины", учредителем которой является государство в лице Кабинета Министров.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Чиновник Государственной продовольственно-зерновой корпорации задержан на взятке 35 тыс. долл. от подчиненного, - ГБР 01

Оперативными работниками ГБР установлено, что руководящим звеном Корпорации введен механизм вымогательства взяток от подчиненных подразделений за продление пребывания в должности их руководителей.

В ходе досудебного расследования задокументирован факт вымогательства руководителем одного из департаментов Корпорации взятки в размере 35 000 долларов от директора одного из филиалов за обеспечение дальнейшего пребывания в должности руководителя филиала.

Чиновник Государственной продовольственно-зерновой корпорации задержан на взятке 35 тыс. долл. от подчиненного, - ГБР 02
Чиновник Государственной продовольственно-зерновой корпорации задержан на взятке 35 тыс. долл. от подчиненного, - ГБР 03

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Чиновник Государственной продовольственно-зерновой корпорации задержан на взятке 35 тыс. долл. от подчиненного, - ГБР 04

12 марта чиновник задержан при получении взятки в сумме 35 000 долларов.

Чиновник Государственной продовольственно-зерновой корпорации задержан на взятке 35 тыс. долл. от подчиненного, - ГБР 05

Чиновник Государственной продовольственно-зерновой корпорации задержан на взятке 35 тыс. долл. от подчиненного, - ГБР 06

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Чиновник Государственной продовольственно-зерновой корпорации задержан на взятке 35 тыс. долл. от подчиненного, - ГБР 07

Решается вопрос сообщения о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины) и избрание меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

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    Ты, похоже, про Татарова с Микитасем еще не читал... Или просто неисправимый оптимист?
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