10-летняя Николь Князева установила около 30 рекордов в спорте и с легкостью перевыполняет нормативы спецназа разных стран мира. ФОТОрепортаж

Украинская девочка-уникум Николь Князева - "крепкий позвоночник мира".Она подтягивается на перекладине 2800 раз за 2 часа и еще 5 тысяч раз может отжаться от пола за то же время. А еще становится в гимнастический мостик, держа за спиной большую гирю, и с такой же легкостью может подняться из этого положения в исходную стойку. Все эти и еще примерно тридцать подобных спортивных достижений десятилетней киевлянки Николь Князевой официально зарегистрированы как национальные и мировые рекорды, которые еще никто в мире не делал и, скорее всего, не сможет повторить.

Ее уникальными способностями сегодня всерьез заинтересовалось отечественное оборонное ведомство и другие силовые структуры нашего государства, ведь для них она является не только показателем совершенства, но и уникальным и самым молодым в Украине тренером по воркауту, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на armyinform.

"У нее действительно уникальные и еще не полностью раскрытые способности к спорту. Тем более, что после первой победы на соревнованиях по гимнастике она твердо решила, что именно это нужно ей в жизни. Она может сделать то, чего в мире ни один гимнаст или цирковой акробат не делал. Думаю, у нее большое будущее", - отметил отец Николь, первый вице-президент Национальной федерации военно-прикладного хортинга Украины Василий Князев.

Отец занялся воспитанием и закалкой дочери, когда ей было примерно три года. Он помог укрепить ее сосудистую и иммунную системы, постепенно развивал моторику и координацию движений, занимался психологическим развитием.

"Примерно четыре года я работал над физиологическим развитием Николь, чтобы ей легче было в будущем работать с физическими нагрузками. В семь лет она начала заниматься спортом, и уже через три месяца активных тренировок выиграла свои первые соревнования, а точнее - чемпионат мира по воркауту среди взрослых. Николь подтянулась на перекладине 14 раз с дополнительным весом на себе - 6 кг. Тогда она установила три мировых рекорда, а уже через год стала мастером спорта международного класса по воркауту и ​​решила, что нужно активно развивать этот вид спорта среди ровесников", - подчеркивает ее отец.

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В это трудно поверить, но еще до обучения в школе Николь начала осваивать иностранные языки и знакомиться с программой начальных классов. Но из-за напряженного повседневного графика и тренировок девочка перешла на дистанционное обучение по программе украинской международной школы.

"Николь прекрасно усваивает учебную программу, практически по всем предметам имеет отличные результаты. А как она играет на фортепиано и поет! Все, что умею и знаю, передаю ей, другие способности у нее развиваются в процессе обучения и тренировки", - добавил мужчина.

Одновременно с силовыми упражнениями воркаута Николь начала активно заниматься рукопашным боем, самбо, дзюдо и каратэ. Летом овладела парусным спортом, а также греблей на байдарках и каноэ. В общем сейчас она занимается более чем 30 видами спорта.

Девочке это все нравится, практически во всех единоборствах или других видах спорта она побеждает сверстников и немного старших себя. Впоследствии она стала первой вдохновительницей создания в Украине детского воркаута. Ведь почти два года понадобилось для привлечения детей к силовой гимнастике после того, как девочка предоставила предложения организаторам Международной федерации воркаута по созданию детского направления в этом виде спорта.

Как-то Василий Князев проанализировал и собрал вместе спортивные нормативы спецназа из разных стран мира: США, Израиля, Германии, Китая, Индии, стран Аравийского полуострова. Ради интереса уже через несколько дней решил с дочерью тоже пройти эти нормативы. Как оказалось, Николь перевыполняет их! А в этом году за активное сотрудничество и постоянное участие в соревнованиях с военными спецназовцами, Командование ССО ВСУ наградило Николь Князеву почетным беретом.

В настоящее время Князев работает над созданием и внедрением в большой спорт номинации "Самый прочный позвоночник", ведь практикой подтверждено: человеческий организм может гораздо больше, чем мы представляем. К примеру, Николь может поднять, перенести или переместить вес, вдвое или втрое больше веса ее самой.

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Буквально несколько недель назад Николь Князева вместе с международной экспедиционной группой "Закаленные войной" поднялась на самую высокую точку Украины - гору Говерла в двадцатиградусный мороз и шквальный ветер. Чтобы убедиться заранее, что дочь покорит Говерлу, отец тренировал и готовил ее к этому восхождению целую неделю. И Николь наравне со взрослыми сделала это без труда.

"У меня есть мечта - победить на Олимпийских играх и гордо поднять флаг Украины на высоком спортивном пьедестале планеты. Уже через четыре года смогу принять участие в юношеской Олимпиаде, ведь тогда мне исполнится четырнадцать. Сейчас усиленно готовлюсь к этому, но не забываю делать уроки"- улыбается десятилетняя Николь.

"Победу невозможно купить. Ее завоевывают сердцем, умом, честью и совестью в коктейле с мужеством, отвагой и силой воли! Только так можно достичь высот и понять непостижимое", - добавила он.