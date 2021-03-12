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"Слуга народа" Арахамия приехал к президенту и запарковался прямо на пешеходном переходе. ФОТОрепортаж

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Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия приехал в Офис президента и запарковал свой автомобиль прямо на пешеходном переходе.

Об этом журналист Михаил Ткач написал на своей странице в социальной сети Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.

"Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия приехал в офис президента "слуги народа" Зеленского и запарковался прямо на пешеходном переходе для народа просто под светофором", - написал Ткач, выложив соответсвующие фото.

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Слуга народа Арахамия приехал к президенту и запарковался прямо на пешеходном переходе 01
Слуга народа Арахамия приехал к президенту и запарковался прямо на пешеходном переходе 02
Слуга народа Арахамия приехал к президенту и запарковался прямо на пешеходном переходе 03
Слуга народа Арахамия приехал к президенту и запарковался прямо на пешеходном переходе 04

Керівник фракції Слуга народа Давид Арахамія приїхав в офіс президента "слуги народа" Зеленського і запаркувався просто на пішоходному переході для народа просто під світлофором.

Опубликовано Mykhailo Tkach Пятница, 12 марта 2021 г.

Топ комментарии

  • Гельдрих
    и где эвакуатор? полиция где? аууу!!!!! или этим скотам все можно?
  • Iv Zhip 49dc9d16
    "Слуга народа" Арахамия приехал к президенту и запарковался прямо на пешеходном переходе - Цензор.НЕТ 8474
  • Юрий Васильевич e5e9883f
    Для обезьяны это норм.
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