Поврежденный в Василькове самолет оказался модернизированным МиГ-29МУ1. ФОТОрепортаж
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Поврежденный 10 марта в Василькове самолет оказался модернизированным истребителем МиГ-29МУ1.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылокой на Украинский милитарный портал.
По обнародованным снимкам удалось установить, что самолет имеет бортовой номер 08, именно его передавали летом 2018 году в 40 бригаду тактической авиации.
Водителю автомобиля, который получил травмы, оказана квалифицированная первая медицинская помощь, состояние удовлетворительное, он находится под опекой врачей.