Поврежденный в Василькове самолет оказался модернизированным МиГ-29МУ1. ФОТОрепортаж

Поврежденный 10 марта в Василькове самолет оказался модернизированным истребителем МиГ-29МУ1.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылокой на Украинский милитарный портал.

По обнародованным снимкам удалось установить, что самолет имеет бортовой номер 08, именно его передавали летом 2018 году в 40 бригаду тактической авиации.







Читайте на "Цензор.НЕТ": На аэродроме 40-й бригады тактической авиации автомобиль столкнулся с военным самолетом, - ВК "Центр"

Напомним, 10 марта на аэродроме 40-й бригады тактической авиации ВСУ произошло столкновение автомобиля с военным самолетом. Инцидент произошел в темное время суток, когда самолет буксировали на авиационную стоянку после завершения летной смены. В результате столкновения самолета с автомобилем произошло возгорание, которое быстро локализовали.

ДТП привело к повреждениям двигателя самолета и других агрегатов боевой машины.

Водителю автомобиля, который получил травмы, оказана квалифицированная первая медицинская помощь, состояние удовлетворительное, он находится под опекой врачей.