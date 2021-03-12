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В США украинские экипажи катеров типа "Айленд" прошли обучение по борьбе за живучесть, - ВМСУ. ФОТОрепортаж

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В городе Балтимор, США, продолжаются плановые занятия с экипажами катеров типа "Айленд", которые проходят дополнительную подготовку перед передачей катеров украинским ВМС. а этот раз военные моряки отрабатывали учения по борьбе за живучесть, которые входят в программу подготовки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу командования ВМС Украины.

В США украинские экипажи катеров типа Айленд прошли обучение по борьбе за живучесть, - ВМСУ 01

Во время тренировки были задействованы спасательные плоты и костюмы соответствующей комплектации катеров типа "Айленд". Подобные костюмы входят в стандартное оснащение катеров наряду с противопожарными костюмами и другим оборудованием, необходимым во время борьбы с возможными повреждениями корабля в боевых условиях.

В США украинские экипажи катеров типа Айленд прошли обучение по борьбе за живучесть, - ВМСУ 02

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В США украинские экипажи катеров типа Айленд прошли обучение по борьбе за живучесть, - ВМСУ 03

Следует заметить, что система подготовки по борьбе за живучесть корабля, которая используется в украинских ВМС аналогична подобным системам во флотах ведущих государств-членов НАТО.

В США украинские экипажи катеров типа Айленд прошли обучение по борьбе за живучесть, - ВМСУ 04

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