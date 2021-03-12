Во двор совладелицы сети одесских кинотеатров с квадрокоптера сбросили гранату. ФОТО

Граната взорвалась и сбила коптер, который рухнул в этом же дворе. Никто не пострадал.

Об этом сообщает Одесское районное управление полиции №1, информирует Цензор.НЕТ.

"Телефонное сообщение о том, что на придомовой территории дома на улице Дачной обнаружены обломки взрывного устройства и квадрокоптера, поступило в полицию сегодня около часа дня. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа и специалисты-взрывотехники. Обстоятельства происшествия и причастные к ней лица устанавливаются", - сказано в сообщении.

Полицейские открыли дело по ч. 4 ст. 296 (хулиганство). Наказание по этой статье - лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Также на Цензор.НЕТ: Под Харьковом во двор частного дома бросили гранату, - полиция. ФОТОрепортаж

По данным местного издания "Думская", дом, во двор которого сбросили гранату, принадлежит совладелице сети местных кинотеатров. Злоумышленник использовал квадрокоптер Phantom с устройством для сброса груза и оборонительную гранату Ф-1. Летательный аппарат был поврежден осколками боеприпаса, поэтому упал в том же дворе.





