Во двор совладелицы сети одесских кинотеатров с квадрокоптера сбросили гранату. ФОТО
Об этом сообщает Одесское районное управление полиции №1, информирует Цензор.НЕТ.
"Телефонное сообщение о том, что на придомовой территории дома на улице Дачной обнаружены обломки взрывного устройства и квадрокоптера, поступило в полицию сегодня около часа дня. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа и специалисты-взрывотехники. Обстоятельства происшествия и причастные к ней лица устанавливаются", - сказано в сообщении.
Полицейские открыли дело по ч. 4 ст. 296 (хулиганство). Наказание по этой статье - лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.
Также на Цензор.НЕТ: Под Харьковом во двор частного дома бросили гранату, - полиция. ФОТОрепортаж
По данным местного издания "Думская", дом, во двор которого сбросили гранату, принадлежит совладелице сети местных кинотеатров. Злоумышленник использовал квадрокоптер Phantom с устройством для сброса груза и оборонительную гранату Ф-1. Летательный аппарат был поврежден осколками боеприпаса, поэтому упал в том же дворе.