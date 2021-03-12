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Во двор совладелицы сети одесских кинотеатров с квадрокоптера сбросили гранату. ФОТО

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Граната взорвалась и сбила коптер, который рухнул в этом же дворе. Никто не пострадал.

Об этом сообщает Одесское районное управление полиции №1, информирует Цензор.НЕТ.

"Телефонное сообщение о том, что на придомовой территории дома на улице Дачной обнаружены обломки взрывного устройства и квадрокоптера, поступило в полицию сегодня около часа дня. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа и специалисты-взрывотехники. Обстоятельства происшествия и причастные к ней лица устанавливаются", - сказано в сообщении.

Полицейские открыли дело по ч. 4 ст. 296 (хулиганство). Наказание по этой статье - лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

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По данным местного издания "Думская", дом, во двор которого сбросили гранату, принадлежит совладелице сети местных кинотеатров. Злоумышленник использовал квадрокоптер Phantom с устройством для сброса груза и оборонительную гранату Ф-1. Летательный аппарат был поврежден осколками боеприпаса, поэтому упал в том же дворе.

Во двор совладелицы сети одесских кинотеатров с квадрокоптера сбросили гранату 01
Во двор совладелицы сети одесских кинотеатров с квадрокоптера сбросили гранату 02
Во двор совладелицы сети одесских кинотеатров с квадрокоптера сбросили гранату 03

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Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
    теперь любой высокий забор вокруг хатынки... не препятствие (отак!)
  • Vidock
    жалко что не во двор портнова, шуфрича, медведчука, королевской, ермака, венедиктовой, ахметова, коломойского, ....
  • дмитрий иванов 527db324
    Бросить в домовладении, где живут люди, гранату , ещё и с квадрика - это разве хулиганство?.. Странные сейчас в полиции понятия о квалификации Во двор совладелицы сети одесских кинотеатров с квадрокоптера сбросили гранату - Цензор.НЕТ 2719
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