Сравнительная таблица вакцин, Россия и Тwitter, воровство истории. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

... все что украдено непосильным трудом

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ подтверждает спецоперацию на объектах Glusco: Задокументированы масштабная схема реализации некачественных нефтепродуктов и уклонение от уплаты налогов на 240 млн грн

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я сказал, что будет много интересных вещей", - Данилов об обысках в сети АЗС, которую связывают с Медведчуком

Профессиональные действия

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офис президента просил замдиректора британской разведки Лоуренса и посла Симмонс остановить выход фильма о Вагнергейте

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фильм Христо Грозева о Вагнергейте - что это будет, когда выйдет, как это ударит по Путину, Зеленскому и Ермаку

Понедельник - день тяжелый

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гордон: "В руководстве Украины - предатели". ВИДЕО

Не тот уровень

Коли не маєш власної історії, то вічно намагаєшся вкрасти чужу

Читайте на "Цензор.НЕТ": Всемирный экономический форум удалил фрагмент статьи, в котором княгиня Ольга упоминалась как "основоположница современной России"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко призывает Всемирный экономический форум исправить ошибку о княгине Ольге: Она не была основоположницей России

...намолила

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