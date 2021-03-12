10 марта в районе Старогнатовки погиб старший солдат 24 ОШБ "Айдар" 53 ОМБр Владимир Оноприенко (обновлено). ФОТО

В среду, 10 марта, в районе населенного пункта Старогнатовка Бойковского района Донецкой области в результате смертельного пулевого ранения, полученного во время обстрела позиций ВСУ наемниками РФ, погиб старший солдат 24 ОШБ "Айдар" 53 ОМБр командир боевой машины Владимир Оноприенко.

Об этом говорится на странице в Фейсбук Черкасского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, сообщает Цензор.НЕТ.

Владимир Оноприенко - 1977 года рождения, житель пгт Драбов Черкасской области.

"С грустью сообщаем, что 10 марта в зоне о проведении Операции Объединенных Сил, в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации в районе населенного пункта Старогнатовка, получил тяжелое ранение старший солдат Владимир Оноприенко. Воину оперативно была оказана медицинская помощь и на сожалению, спасти его жизнь не удалось.

44 летний защитник был призван Драбовским районным территориальным центром комплектования и социальной поддержки на военную службу по контракту в апреле прошлого года. Службу проходил в должности командира боевой машины.

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Дома защитника остались ждать мать, жена и дочь. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего защитника", - отмечается в сообщении.