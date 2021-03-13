Капитан полиции, участник боев за Дебальцево Константин Колесников погиб в ДТП вблизи Лимана, - НПУ. ФОТО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.
Подчеркивается, что находясь на службе, полицейский на автомобиле возвращался в Славянск. Увидев перед собой автомобиль, который выехал на встречную полосу, Константин Колесников пытался избежать столкновения, однако аварии избежать не удалось. Полицейский погиб на месте. Водитель другого автомобиля не пострадала.
"30-летний капитан полиции отдела полиции №4 (Славянск) Краматорского районного управления полиции посвятил службе в органах внутренних дел девять лет жизни. Рядом с нами нес службу принципиальный полицейский, который был требователен как к себе, так и к другим. Константин Колесников - переселенец, в 2014 году остался верен присяге и уехал из временно оккупированного Донецка. Он являлся участником боевых действий, прошел Дебальцево. У погибшего остался восьмилетний сын", - отметили в Нацполиции.